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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 16 Августа, 23:53 |
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Якутия готовится запустить производство по добыче олова
Якутия планирует запустить производство по добыче олова в 2017 году. Об этом ТАСС сообщил министр промышленности республики Андрей Панов.
"В России доля импорта олова равна 90%. Поставки металлического олова осуществляются из Китая, Боливии и Португалии. На данный момент в рамках реализации мер по импортозамещению для обеспечения стратегической безопасности России мы самостоятельно занимаемся реализацией проекта по добыче олова в Усть-Янском районе республики. По планам должны его запустить к осени 2017 года", - уточнил Панов.
При этом он добавил, что по возможности, минпром Якутии будет пытаться попасть в федеральную программу по поддержке приоритетных проектов по импортозамещению для финансирования данного проекта.
По данным минпрома республики, цена на олово на российском рынке в последнее время сильно возросла и составляет около 35-40 тыс долларов за тонну, что делает перспективным оловодобычу в стране. По статистике в стране добывается лишь около 500 тонн олова в год при ежегодной потребности в 7,5 тысяч тонн.
Сырьевая база олова Российской Федерации представлена 214 /88 коренных и 126 россыпных/ месторождениями с запасами олова в 1,7 млн тонн, большинство которых сосредоточено на Дальнем Востоке.
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