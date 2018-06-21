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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 01 Июля, 04:16 |
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В Ил Тумэн внесён законопроект, устанавливающий налоговые преференции для организаций-резидентов ТОСЭР "Индустриальный парк "Кангалассы"
Проектом закона предусматривается приведение положений Закона Республики Саха (Якутия) «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)» в соответствие с Налоговым кодексом Российской Федерации в части установления пониженных ставок по налогу на прибыль организаций, предусмотренных для резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). В частности, предлагается определить, чтобы пониженные налоговые ставки применялись к резидентам ТОСЭР с учётом особенностей, установленных статьей 284.4 Налогового кодекса Российской Федерации.
Кроме того, предлагается, чтобы пониженные налоговые ставки применялись в отношении прибыли, полученной резидентами ТОСЭР от осуществления деятельности при исполнении соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития. Напомним, в действующем сегодня законе пониженные налоговые ставки применяются только в части сумм налога, подлежащих зачислению в государственный бюджет республики, сообщает журнал "Дальневосточный капитал" со ссылкой на пресс-службу Ил Тумэна.
Также законопроектом предлагается дополнить статью закона частями 2.3 и 2.4, регулирующими особенности налогообложения организаций, получивших статус резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Индустриальный парк «Кангалассы». Так, согласно законопроекту, в отношении резидентов ТОСЭР «Индустриальный парк «Кангалассы» предлагается снизить до «0» процентов ставку по налогу на имущество организаций на первые 5 лет со дня включения в реестр резидентов ТОСЭР. Данная ставка будет применяться при соблюдении двух условий: во-первых, если имущество расположено на территории ТОСЭР «Индустриальный парк «Кангалассы»; во-вторых, если имущество принято на учёт в качестве объектов основных средств после включения соответствующей организации в реестр резидентов ТОСЭР. Соответственно, в случае прекращения статуса резидента данной ТОСЭР налогоплательщик считается утратившим право на применение льготной налоговой ставки. Данная льгота вносится в соответствии со статьёй 17 Федерального закона «О территориях опережающего социально- экономического развития в Российской Федерации».
Кроме того, в целях стимулирования инвестиционной активности, направленной на диверсификацию производства, законопроектом предусматривается введение на пятилетний период налоговой льготы по налогу на имущество организаций в виде понижения ставки до 0,5%, для организаций, реализующих инвестиционные проекты по производству безалкогольных напитков. Законопроектом установлено, что налоговая льгота будет применяться при одновременном выполнении следующих условий: основным видом деятельности организации согласно записи в Едином государственном реестре юридических лиц является производство безалкогольных напитков, кроме минеральных вод; организация реализует инвестиционный проект по производству безалкогольных напитков; организация, начиная со второго налогового периода применения налоговой ставки, осуществляет производство безалкогольных напитков в объёме не менее 300 тыс. дал в календарном году, предшествующем налоговому периоду применения пониженной налоговой ставки.
Кроме того, с целью создания дополнительных финансовых условий для обеспечения стабильной деятельности предприятий речного транспорта и оптимизации расходов на завоз грузов для нужд жизнеобеспечения в районы Крайнего Севера и приравненным к ним местностям законопроектом предлагается на год пролонгировать действие льгот по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций, установленных для организаций внутреннего водного транспорта, выполняющих перевозки на судах смешанного (река - море) плавания.
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