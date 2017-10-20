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Якутия ждет масштабную модернизацию аэропортов
Речь идет о 29 аэропортах и 2 авиаплощадках, сообщает пресс-служба региона.
«Перед нами стоит задача не только всем объемом добиться выделения средств, а определить приоритетные аэропорты, в которых в первую очередь необходимо провести реконструкции. Этой работой мы будем заниматься совместно – Росавиация и руководство Республики Саха (Якутия)», — сообщил Александр Нерадько.
Отметим, что в 2017 году в Якутии заканчивается реконструкция аэропорта Чокурдах. На следующий год предусмотрено завершение аналогичных работ в Тикси, Саккырыре и Среднеколымске. В настоящее время запланированы мероприятия еще по ряду аэропортов, по которым прошли проектно-изыскательские работы. По проектам 13 аэропортов получены положительные заключения Главгосэкспертизы.
На встрече также был поднят вопрос о финансировании работ по реконструкции аэропорта Якутск, которая ведется в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)». Проект оценивается в 4,8 млрд. рублей. В настоящее время определяются сроки, этапы, виды работ по данному объекту. Для координации работ по реконструкции аэропорта Росавиация создает координационный штаб, в состав которого войдут представители авиакомпаний, аэропорта и местных властей.
Напомним, обеспечение транспортной доступности Дальнего Востока стало одним из основных вопросов прошедшего во Владивостоке заседания президиума Госсовета. Как отметил Президент России Владимир Путин, «исключительное значение для дальневосточных регионов имеет воздушный транспорт».
«Транспортная доступность – один из самых актуальных вопросов для Дальнего Востока. Полноценное развитие региона, занимающего более трети страны, невозможно без преодоления существующих инфраструктурных ограничений», – ранее комментировал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, сообщается на сайте Минвостокразвития России.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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