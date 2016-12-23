|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 11 Января, 09:07 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
ВТБ финансирует подготовку к навигации Ленского объединенного речного пароходства
Средства направлены на финансирование текущей деятельности предприятия, в том числе на подготовку флота к навигации. Общий объем предоставленного банком ВТБ пароходству финансирования таким образом превысил 1,3 млрд рублей, сообщает журнал "Дальневосточный капитал".
ОАО «Ленское объединенное речное пароходство» – одно из ведущих транспортно-производственных предприятий Северо-Востока России. На долю пароходства приходится около 70% рынка услуг водного транспорта Республики Саха (Якутия).
ВТБ сотрудничает с предприятием с 2004 года и помимо финансирования осуществляет расчетно-кассовое обслуживание компании, рассказали "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе банка.
Руководитель дирекции по Республике Саха (Якутия) Петр Птицын отметил: «Для Якутии с ее огромными расстояниями и суровым климатом развитие транспортной сферы является ключевым направлением. Мы активно финансируем эту отрасль, доля транспортных предприятий в кредитно-документарном портфеле ВТБ в Якутии превышает 46%. С Ленским пароходством мы сотрудничаем более 10 лет, что позволяет предприятию успешно осуществлять грузоперевозки, в том числе выполнять «северный завоз» в отдаленные районы Якутии».
Досье "Дальневосточного капитала": ОАО «Ленское объединенное речное пароходство» – российская транспортная компания, штаб-квартира находится в Якутске. Пароходство осуществляет перевозки судами класса «река-море» нефтепродуктов, генеральных и прочих грузов для Республики Саха (Якутия), Иркутской области, Красноярского края и Чукотского автономного округа. Реализует «северный завоз» в арктические районы Якутии и близлежащие регионы. Приписной флот насчитывает 333 единиц общей грузоподъёмностью около 400 тысяч тонн. Перспективными направлениями развития предприятия до 2022 года определены обновление флота и возрождение судостроения в Ленском бассейне на базе Жатайского судоремонтно-судостроительного завода.
- С Якутии стартует самый масштабный проект Russian Startup Tour-2017
- ВТБ финансирует подготовку к навигации Ленского объединенного речного пароходства
- Правительство России утвердило создание ТОР "Южная Якутия"
- Парламент Якутии утвердил Экологическую доктрину Республики Саха (Якутия)
- На телеканале "ПРО БИЗНЕС" покажут новый выпуск программы "Дальневосточный приоритет"
- Общинам коренных народов нужны полномочия
- Ил Тумэн проявляет инициативу
- Объявлен конкурс на вакансию министра инвестиционного развития и предпринимательства в Якутии
- В Якутии построен тепличный комплекс
- Александр Жирков, председатель Ил Тумэн Республики Саха (Якутия): Масштабное природопользование требует особо бережного отношения
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.