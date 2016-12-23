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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 11 Января, 09:07 |
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С Якутии стартует самый масштабный проект Russian Startup Tour-2017
Проект Russian Startup Tour 2017 – это не только площадка по поиску перспективных инновационных проектов и первая ступенька для команды изобретателей на пути к мечте. Это реальная возможность выиграть смелым проектам - 2 миллиона рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республике Саха (Якутия).
Также стартап тур – это не только конкурс проектов, но и огромная образовательная программа, общение с менторами и гуру!
Крупнейшие спикеры и менторы расскажут, как сделать проект успешным, развить и реализовать собственные идеи, сообщает пресс-служба Технопарка «Якутия». Участники познакомятся с инструментами поддержки инновационных компаний в России.
И это еще не все! Вас ждут лекции и мастер-классы от лучших практиков: обзор глобальных технологических трендов, векторов развития бизнеса и навыков, которые для этого необходимы, совершенствование профессиональных и личных качеств предпринимателей.
Что интересно - Вы можете сами заранее спланировать встречи с самыми интересными участниками и экспертами тура, забронировав их по системе MatchMaking на сайте startup-tour.ru. Все «герои тура» доступны для общения и обмена опытом.
И еще одно важное сообщение участие в конкурсе даст возможность стать полуфиналистом крупнейшей стартап-тусовки Восточной Европы Startup Village – самой яркой и неформальной конференции!
Как скакал генеральный директор Технопарка «Сколково» Ренат БАТЫРОВ о проводимом Startup Tour в интервью cnews.ru: «Будущие «Стивы Джобсы» интересны, но не менее важно вдохновить еще тысячи человек! Я знаю, что для регионов Startup Tour – главное мероприятие года по этой теме. И после нашего отъезда города, регионы меняются. Мы сеем зерна будущего успеха, и некоторые из них прорастают».
Принять участие в семинарах и менторских сессиях могут абсолютно бесплатно все желающие. Достаточно заполнить заявку на участие Open Innovations Startup Tour-2017 в г. Якутск на сайте startup-tour.ru до 16.01.2017г., зарегистрироваться, заполнить анкету участника и приложить презентацию проекта. Контактные данные 40-19-93. Более подробная информация на официальном сайте Технопарк «Якутия» tpykt.ru
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