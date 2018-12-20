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10 Января 2019, 09:15 | Регион сегодня |

Экстремальные туры в Якутию пользуются высоким спросом

Представители сферы туризма в Якутии отмечают в этом году высокий спрос на экстремальные туры на полюс холода в Оймяконском районе республики, где отрицательные температуры достигают 60 градусов

«Пик приходится на конец декабря — начало января с приходом 50-градусных морозов. Нужно отметить, что [наблюдается] большой интерес к экстремальным турам на полюс холода в Оймяконском районе. В этом году зафиксировали высокий спрос на туры, но окончательные итоги подведём по итогам сезона», — рассказали корреспонденту ТАСС в одном из турагентств региона.

Краевед и хозяйка гостевого дома в селе Оймякон Тамара Васильева подтверждает высокий спрос на туры. «Я напрямую работаю с десятью турфирмами. Только в этом году приняла у себя путешественников из Колумбии, Китая, Южной Кореи, Франции, Чехии, Словакии, российских регионов. К нам, конечно, приезжают за холодом. Например, сегодня и вчера (8 и 7 января) у нас 50-градусные морозы», — рассказала она, добавив, что туристов не смущают спартанские условия проживания, печное отопление, отсутствие благоустройства, долгий путь из Якутска до Оймякона по автозимникам — временным дорогам, проложенным по замерзшему льду рек и озер, сообщает ЯСИА со ссылкой на ТАСС.

По словам Васильевой, в район приезжают туристы-экстремалы, исследователи, съёмочные группы телеканалов и кинодокументалисты, которых в первую очередь интересуют крайне низкие температуры и быт населения. Местные жители показывают подлёдную рыбалку на Индигирке. Особый восторг у путешественников вызывает купание в этой реке, где есть незамерзающие участки с горячими источниками.

Ежегодно спортсмены-экстремалы предпринимают попытки забега в условиях якутской зимы. Итальянский полицейский Паоло Вентурини прибыл в Якутск 7 января, чтобы попытаться установить рекорд в марафоне при максимально низких температурах. «В ближайшее время я поеду туда (в Оймякон), чтобы устроить забег в одной из самых холодных точек планеты», — рассказал он ТАСС, отметив, что долго готовился к марафону на морозе. Итальянца будут сопровождать врач, переводчик, операторы и группа поддержки, а свой рекорд он планирует установить, когда в Оймякон придут суровые 60-градусные морозы.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: туризм  Якутия 


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