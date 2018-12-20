|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 10 Января, 13:22 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Экстремальные туры в Якутию пользуются высоким спросом
«Пик приходится на конец декабря — начало января с приходом 50-градусных морозов. Нужно отметить, что [наблюдается] большой интерес к экстремальным турам на полюс холода в Оймяконском районе. В этом году зафиксировали высокий спрос на туры, но окончательные итоги подведём по итогам сезона», — рассказали корреспонденту ТАСС в одном из турагентств региона.
Краевед и хозяйка гостевого дома в селе Оймякон Тамара Васильева подтверждает высокий спрос на туры. «Я напрямую работаю с десятью турфирмами. Только в этом году приняла у себя путешественников из Колумбии, Китая, Южной Кореи, Франции, Чехии, Словакии, российских регионов. К нам, конечно, приезжают за холодом. Например, сегодня и вчера (8 и 7 января) у нас 50-градусные морозы», — рассказала она, добавив, что туристов не смущают спартанские условия проживания, печное отопление, отсутствие благоустройства, долгий путь из Якутска до Оймякона по автозимникам — временным дорогам, проложенным по замерзшему льду рек и озер, сообщает ЯСИА со ссылкой на ТАСС.
По словам Васильевой, в район приезжают туристы-экстремалы, исследователи, съёмочные группы телеканалов и кинодокументалисты, которых в первую очередь интересуют крайне низкие температуры и быт населения. Местные жители показывают подлёдную рыбалку на Индигирке. Особый восторг у путешественников вызывает купание в этой реке, где есть незамерзающие участки с горячими источниками.
Ежегодно спортсмены-экстремалы предпринимают попытки забега в условиях якутской зимы. Итальянский полицейский Паоло Вентурини прибыл в Якутск 7 января, чтобы попытаться установить рекорд в марафоне при максимально низких температурах. «В ближайшее время я поеду туда (в Оймякон), чтобы устроить забег в одной из самых холодных точек планеты», — рассказал он ТАСС, отметив, что долго готовился к марафону на морозе. Итальянца будут сопровождать врач, переводчик, операторы и группа поддержки, а свой рекорд он планирует установить, когда в Оймякон придут суровые 60-градусные морозы.
- Экстремальные туры в Якутию пользуются высоким спросом
- На Дальнем Востоке открыт первый Парк высоких технологий общей площадью 9000 кв метров
- В Якутске встретили огонь зимних игр "Дети Азии"
- Якутия хочет свой бензин
- Арктический научный центр может быть создан в Якутии
- Silver Bear возглавит ее финдиректор
- В Якутии будет создано министерство по развитию Арктики
- Авиакомпания "Якутия" открыла продажу авиабилетов по субсидированным тарифам
- Алмазэргиэнбанк удостоен почетного диплома Ассоциации банков России
- "Аэрофлот" возобновил прямые рейсы Якутск – Москва – Якутск
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.