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В Якутии пройдут испытания водородной турбогенераторной установки
В село Чурапча были доставлены экспериментальные водородные турбогенераторные установки для испытаний в условиях низких температур. Технология данных турбогенераторов основана на получении водородосодержащего газа с высокотемпературным режимом горения до 1500-2000 градусов Цельсия. Для работы уникальной установки требуется лишь 10 % топлива и 90 % воды, сообщает пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики Якутии.
Автором данного изобретения является доктор наук, академик РАЭФП, заслуженный рационализатор-изобретатель РФ, заслуженный строитель РФ Гамлет Аракелян. Турбогенератор Аракеляна с успехом используется на его предприятии – ЗАО ПСФ «Грантстрой» в Ставропольском крае, которое в свою очередь является патентообладателем.
Стоит отметить, что установка проходит опытную эксплуатацию и пока рано говорить о промышленном производстве.
В конце января рабочая группа в составе представителей Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я), Государственного комитета по ценовой политике РС(Я), ГУП «ЖКХ РС(Я)», ГБУ РС(Я) «Региональное агентство энергоресурсосбережения» и ООО «РИК Финанс» посетила поселок Кедровый Красноярского края для ознакомления с экспериментальной турбогенераторной установкой. В настоящее время именно там проходит испытания на специализированном стенде турбогенераторная установка на одном котле мощностью 11 Мвт котельной ООО УК «Городок».
По результатам ознакомления был заключен трехсторонний договор между ООО «Энергосервисная корпорация «ТРЕСАР», ООО «РИК Финанс» и ГУП «ЖКХ РС(Я)» о поставке и монтаже экспериментальной водородной турбогенераторной установки мощностью 2 МВт.
«Технология водородной турбогенераторной установки позволяет существенно экономить топливо, в нашем случае, нефтяного, а также достигается абсолютная экологическая безопасность, так как на выходе получаем просто высокотемпературный пар. Данный продукт возможно использовать как вторичный источник энергии. Учитывая, что установка является экспериментальной, то однозначно еще требует доработок: управление реактором полностью ручное, все манипуляции проводятся под непосредственным контролем оператора. Основным моментом в работе установки – задать необходимую температуру, чтобы котел заработал и выдерживал температурный график. Планируется провести апробацию данного экспериментального оборудования в зимне-весенний период. По результатам прохождения отопительного сезона в наших условиях, определимся, можем ли дальше ее использовать», - отмечает заместитель министра ЖКХ и энергетики РС (Я) Виталий Руфов.
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