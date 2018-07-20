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Суббота| 18 Августа, 01:37 |
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"Роснефть" получила три лицензии на геологоразведку и добычу полезных ископаемых в Якутии
Речь идет о Среднеленском и Олекминском участках недр, расположенных на территории Олекминского района республики, а также Кубалахском участке недр в Мирнинском районе. Согласно документации, срок действия лицензий установлен до 10 февраля 2041 года, передает ТАСС.
По условиям лицензий «Роснефть» обязана подготовить и утвердить проектную документацию на проведение работ по геологическому изучению недр не позднее 12 месяцев с даты государственной регистрации лицензии. Материалы по результатам геологического изучения должны быть представлены на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых не позднее года с момента выявления месторождения. Срок начала проведения геологического изучения недр и разведки месторождения полезных ископаемых — не позднее 12 месяцев с даты утверждения проектной документации.
В Якутии работает дочерняя компания «Роснефти» «Таас- Юрях Нефтегазодобыча». Она ведет разработку Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения, расположенного на территории республики Саха. Запасы месторождения в пределах лицензионных участков, принадлежащих ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» по категории С1+С2, составляют 167 млн тонн жидких углеводородов и 180,5 млрд кубометров газа.
Осенью 2015 года было объявлено о закрытии сделки между «Роснефтью» и BP по продаже 20% участия в ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» британской компании. Предполагается, что совместное предприятие «Роснефти» и BP на основе ООО «Таас- Юрях Нефтегазодобыча» продолжит разработку одного из крупнейших в Восточной Сибири нефтегазоконденсатных месторождений — Среднеботуобинского, а также предпримет шаги по созданию инфраструктуры для дальнейшей разведки и освоения запасов региона. Кроме того, «Роснефть» планирует определить второго партнера для участия в ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», что также, по мнению компании, благоприятно скажется на развитии проекта в долгосрочной перспективе.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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