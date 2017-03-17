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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 11 Апреля, 08:29 |
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Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) в ДФО отмечает юбилей
Сегодня Представительство играет важную роль в налаживании торгово-экономических, научно-технических и культурных связей с субъектами Дальневосточного федерального округа, содействует расширению межрегионального сотрудничества на межмуниципальном уровне.
Коллектив ведет большую работу, направленную на поддержку выходцев из Якутии, в том числе студентов, обучающихся в вузах Хабаровска, Владивостока и Благовещенска.
Двери Представительства всегда открыты не только для якутян, но и для многочисленных гостей.
В своем приветственном слове к коллективу Постпредства Глава Якутии Егор Борисов отметил: «Создание представительства Республики Саха (Якутия) в г. Хабаровске в период перехода к новым социально-экономическим условиям имело важное значение для развития и укрепления политических, экономических, научных и культурных связей Якутии с субъектами Дальнего Востока России. За четверть века проведена огромная работа по реализации важнейших программ развития межрегиональных и внешнеэкономических связей Республики Саха (Якутия), привлечению передовых технологий , созданию совместных предприятий и поддерживанию деловых контактов».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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