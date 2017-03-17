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Владимир Прокопьев выступил на закрытии II Съезда экологов Республики Саха (Якутия)

II Съезд экологов Республики Саха (Якутия), посвящённый Году экологии и особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации, 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства и 95-летию образования Якутской АССР, 7 апреля 2017 года завершил свою работу.

Первый вице-премьер Правительства республики – министр сельского хозяйства и продовольственной политики Якутии, председатель оргкомитета по проведению мероприятий Года экологии и особо охраняемых природных территорий в Якутии Пётр Алексеев сообщил, что в работе съезда приняли участие 638 делегатов-представителей из 36 муниципальных районов и городских округов республики. В течение трёх дней делегаты Съезда – работники системы охраны природы, представители экологических общественных организаций и движений, научных и образовательных учреждений, промышленных предприятий и предприятий малого и среднего бизнеса, общественные инспектора охраны природы, ветераны-экологи – обсуждали актуальные экологические вопросы и определяли основы «зелёной политики» республики на ближайшие годы. В рамках съезда работало 15 дискуссионных и презентационных площадок, состоялись две научно-практические конференции, на которых обсуждены самые актуальные экологические вопросы Якутии, заслушан широкий спектр общественного и экспертного мнения по вопросам охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Ил Тумэна.

С информацией об итогах дискуссионной сессии «Актуальные вопросы нормативно-правового регулирования вопросов охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности», организованной в парламенте Якутии в рамках II Съезда экологов республики выступил председатель постоянного комитета Ил Тумэна по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев.

Тема дискуссии оказалась очень востребованной. Об актуальности красноречиво говорило количество участников мероприятия. По словам модератора площадки Владимира Прокопьева, на мероприятие вместо сорока заявленных участников приняли участие 147 делегатов Съезда. «Дискуссия получилось острой, озвучены  вопросы, которые наиболее волнуют население, общественность республики: радиационная и химическая безопасность, взаимоотношения с хозяйствующими субъектами в области экологической ответственности, опасные производственные объекты, экология малых рек, вопросы обращения с отходами, регулирование добычи мамонтовой кости, вопросы ООПТ (особо охраняемых природных территорий), экологическая безопасность ракетно-космической деятельности, сохранения биологического разнообразия, охрана вечной мерзлоты, обеспечение населения чистой питьевой водой», – сказал председатель профильного комитета Ил Тумэна.

Владимир Прокопьев подчеркнул, что Государственное Собрание (Ил Тумэн) последовательно ведёт работу по совершенствованию природоохранного законодательства. При этом заметил, что правовое регулирование вопросов охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности претерпело некоторые изменения с учётом развития добывающей, промышленной отрасли последних лет. Также парламентарий отметил активное участие общественности и населения, неравнодушие общества к защите природы и заинтересованность в решении вопросов экологии. В течение последних трёх лет комитетом с участием представителей исполнительной власти, науки, общественности рассмотрены самые злободневные и актуальные вопросы экологии и обеспечения экологической безопасности, по которым были проведены различные мероприятия, по некоторым приняты соответствующие правовые акты Государственного Собрания (Ил Тумэн). По всем рассматриваемым направлениям созданы экспертные группы.

Модератор дискуссионной сессии сообщил, что на мероприятии озвучено много предложений,  часть из них уже включена в проект резолюции съезда. На итоговом заседании Владимир Прокопьев озвучил некоторые предложения, поступившие в ходе дискуссии и требующие незамедлительного совместного принятия решений, как на законодательном, так и исполнительном уровнях государственной власти, с привлечением научных и общественных организаций. Так, делегаты съезда предложили проводить съезд экологов каждые пять лет. Поступили предложения о создании Ассоциации экологов Якутии, включив в неё профессиональных экологов и представителей общественности. Участники сессии предложили ускорить принятие Экологического кодекса республики, законов о сохранении и развитии вечной мерзлоте и о социально-экологической ответственности природопользователей; поднять перед федеральным центром вопрос о передаче полномочий регионам в области охраны окружающей среды, особенно в части государственного экологического надзора.

Законодателям республики рекомендовали разработать и принять региональные законы о рекультивации нарушенных земель и об Экологическом фонде Республики Саха (Якутия). Также участники мероприятия предложили объединить природные парки республики в Ассоциацию для организованного принятия решений по сохранению сакральных мест Якутии; разработать программу комплексной оценки экологического состояния Арктической зоны; внедрить проведение геотехнического мониторинга на всех опасных производственных объектов; проводить обязательную оценку регулирующего воздействия всех принимаемых правовых актов. Кроме того, отмечена необходимость разработки и внедрения интерактивной карты недропользования республики, на которой должны быть отмечены все  хозяйствующие субъекты, ведущие свою деятельность на территории республики. «В целом, выражено мнение о необходимости перезагрузки нашего отношения к вопросам экологии, обеспечения экологической безопасности, что особенно актуально в Год экологии», – отметил он.

Председатель профильного комитета Ил Тумэна отметил, что парламент Якутии в рамках реализации принятой по инициативе спикера Александра Жиркова Экологической доктрины республики, ставит задачу по систематизации природоохранного законодательства, чтобы каждая норма была ясна и понятна, чтобы роль экологии была первостепенной при любой хозяйственной деятельности. «Создание эффективной правовой модели регулирования общественных отношений, складывающихся в сфере охраны окружающей среды, отражающей соотношение экологических и экономических интересов общества, экологические и экономические приоритеты государства ­ вот наша задача на ближайшие годы» – подчеркнул Владимир Прокопьев.

От имени парламента Якутии Владимир Прокопьев вручил Благодарность Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) с вручением серебряного знака главному специалисту Управления экологической безопасности Министерства охраны природы Якутии Марианне Петровой, Почётную грамоту постоянного комитета Ил Тумэна по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии – начальнику Управления экологической безопасности Министерства охраны природы республики Вере Степановой.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: год экологии  Ил Тумэн 


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