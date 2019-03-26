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Подписано соглашение о реализации в Якутске цифрового проекта "Умный город"
Проект ведет Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
Документ скрепили подписями глава Якутии Айсен Николаев, министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, глава ГО «город Якутск» Сардана Авксентьева.
Айсен Николаев подчеркнул, что для самого крупного населенного пункта на Вечной мерзлоте – Якутска – крайне важно внедрение цифровых сервисов, адаптированных к условиям жизни на Крайнем Севере, и реально способных связать городское хозяйство в единую систему, сделать город удобным и безопасным.
«Для нас крайне важны те процессы, которые могут быть оптимизированы, улучшены и могут появиться в управлении городским хозяйством благодаря цифровизации. Со стороны властей республики, лично меня, проекту будет оказана большая поддержка», – сказал глава Якутии.
Он выразил уверенность, что руководство города во главе с Сарданой Авксентьевой совместно с созданным проектным офисом начнут реализацию проектов, которые были заявлены, начиная с управления общественными пространствами и заканчивая работой с жителями города Якутска по вовлечению в управление городом. Проект планируется реализовать в ближайшие шесть лет. В дальнейшем практика будет распространена на другие города северного субъекта.
Проект «Умный город» стартовал в РФ в 2018 году в пилотном режиме, а начиная с 2019 года стал обязательным в рамках сразу двух нацпроектов – «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика».
В результате реализации проекта планируется повысить эффективность управления городской инфраструктурой, снизить аварийность и уровень потерь на коммунальных сетях, повысить эффективность сбора муниципальных налогов, повысить эффективность городских транспортных систем, снизить число инцидентов нарушений общественной безопасности, повысить удовлетворенность качеством жизни в городе.
Кроме Якутска в число первых пилотов проекта Минстроя России вошли Калуга, Великий Новгород, Пермь, Рязань, Ставрополь, Ульяновск, Челябинск, Чебоксары и другие.
Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Журнал "Дальневосточный капитал".
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