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10 Августа 2016, 17:22 | Регион сегодня

"Алмазэргиэнбанк" становится новым брендом Якутии

Наряду со всемирно известными якутскими алмазами и экстремальными холодами, и самым масштабным в России народным праздником Ысыах, Республика Саха (Якутия) в ближайшие годы может обзавестись еще одним брендом, хорошо узнаваемым и в стране, и за рубежом.

На эту роль всерьез претендует АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО. Причем вполне обоснованно. Созданное в декабре 1993 года кредитно-финансовое учреждение стабильно и прибыльно работает вот уже более 20 лет. За это время банк создал в республике широкую и успешно функционирующую филиальную сеть, открыл представительства и операционные офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске и Владивостоке. Кропотливый труд коллектива банка, где сегодня трудятся более 700 человек, выводит «Алмазэргиэнбанк» на новый качественный уровень практически по всем показателям.

Только за последние три года банк почти вдвое – с 2,192 до 3,721 млрд рублей – увеличил собственный капитал, и ощутимо нарастил активы, которые превышают 25 млрд рублей. Сегодня «Алмазэргиэнбанк» занимает 148 место среди крупнейших российских банков по величине капитала и 83-ю позицию по объему кредитов, выданных физическим лицам. Жители республики получили в виде займов 6,990 млрд рублей. Предприятиям и организациям выданы кредиты на общую сумму 11,110 млрд рублей. При этом очевидно, что якутяне все больше доверяют своему банку и хранят в нем сбережения: с 2014 года объем вкладов населения вырос с 12,288 до 15,735 млрд рублей.

Основным акционером «Алмазэргиэнбанка» является Правительство Республики Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений, которому принадлежит 85,52% акций. Второй крупный акционер, контролирующий 12,4% ценных бумаг лидера кредитно-финансового сектора экономики Якутии – известное алмазодобывающее предприятие ОАО «Нижне-Ленское». В капитале банка также участвуют Окружная администрация Городского округа г.Якутск, которой принадлежит 1,03%, и миноритарные акционеры, на долю которых приходится 0,75% акций «Алмазэргиэнбанка».

Стабильная работа банка и его уверенное развитие отмечают не только клиенты и партнеры, но и профессионалы финансового рынка. Поэтому неслучайно «Алмазэргиэнбанк» входит в топ-200 российских банков, имеющих общефедеральное и региональное значение. С сентября 2014 года в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО введен Институт уполномоченного представителя Банка России. Министерство финансов Российской Федерации после тщательного изучения результатов работы банка и перспектив его развития включило «Алмазэргиэнбанк» в число 38 российских банков, получивших право участвовать в федеральной программе ипотечного кредитования с государственной поддержкой. Подтверждением надежности и стабильности лидера финансового рынка Якутии являются и его высокие отечественный и международный кредитные рейтинги. Они присвоены «Алмазэргиэнбанку» и регулярно подтверждаются российским рейтинговым агентством «Эксперт» и международным рейтинговым агентством «Fitch». Это позволяет банку успешно взаимодействовать с партнерами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, привлекать их к реализации совместных проектов.

Помимо успешной финансовой деятельности, «Алмазэргиэнбанк» несет и высокую ответственность, как одно из важнейших звеньев в динамичном социально-экономическом развитии Республики Саха (Якутия) и повышении уровня и качества жизни якутян. На протяжении многих лет банк – надежный партнер Правительства Республики Саха (Якутия) в реализации различных социально значимых проектов. «Алмазэргиэнбанк» принимает активное участие в реализации государственной программы поддержки малого и среднего бизнеса, кредитует строительные организации, занятые на строительстве детских садов, социальных объектов и жилья.

Банк активно работает над развитием и укреплением деловых связей республики с другими регионами Дальнего Востока. В декабре 2015 года  Операционный офис АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО во Владивостоке заключил с некоммерческой организацией «Гарантийный фонд Приморского края»  соглашение о кредитовании субьектов малого и среднего предпринимательства Приморья по согласованной ставке под поручительство фонда. «Гарантийный фонд Приморского края» предоставляет поручительства предпринимателям по кредитным договорам в сумме более 1 млн. рублей, заключенным на срок не менее 1 года и не более 5 лет на приобретение, модернизацию основных средств, недвижимости, и не более 2 лет по кредитам на иные цели. В рамках соглашения на 2016 год Гарантийным фондом установлен лимит поручительств в размере 100 млн руб. Размер поручительства может составлять до 70% от основной суммы кредита и не может превышать 10% активов Фонда. «Гарантийный фонд Приморского края», в свою очередь, разместил в «Алмазэргиэнбанке» депозиты и направляет своих клиентов в банк для кредитования.

Так «Алмазэргиэнбанк» становится мостом, связывающим предпринимателей двух наиболее динамично развивающихся регионов Дальнего Востока. А это  новые рабочие места, стабильные зарплаты жителей Якутии и Приморья, и дополнительные налоговые отчисления в бюджеты республики и края. Это налаживание и укрепление межрегионального сотрудничества, которое необходимо для решения задач по развитию Дальнего Востока. Важно и то, что в ходе совместной работы идет обмен опытом, идеями и практическими наработками. А это верные шаги на пути повышения деловой активности, роста темпов социально-экономического развития регионов, повышение качества жизни дальневосточников. И то, что тон на этом пути задает «Алмазэргиэнбанк» – чем не полновесная заявка на право называться якутским брендом, которым по праву гордится не только Республика Саха (Якутия)?

Михаил ВЕСЕЛОВ

Депутат Думы г.Владивостока, Вице-президент Торгово-промышленной палаты Приморского края

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Алмазэргиэнбанк  алмазы 


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