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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 12 Октября, 21:26 |
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Проекты Якутии попали в Общенациональный финал премии Russian Event Awards 2017
Для участия в региональном конкурсе Национальной премии всего было подано 124 проекта из 17 регионов страны, в финал вышли 37 проектов.
От Республики Саха (Якутия) в финал вышли следующие проекты: в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта» проект «ХХ Спартакиада по национальным видам спорта «Игры Манчаары»; в номинации «Лучший региональный Туристско-информационный центр» проект «Туристско-информационный центр «Якутия».
Призёры регионального конкурса Национальной премии Russian Event Awards Сибири и Дальнего Востока получили специальный диплом и приглашаются для участия в Общенациональном финале Национальной премии Russian Event Awards, который пройдет 28 – 29 октября в Липецке.
Напомним, премия в области событийного туризма «Russian Event Awards» учреждена в 2012 году, как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития индустрии событийного туризма.
Стратегическими партнерами и экспертным советом Национальной премии Russian Event Awards выступили Международная туристская выставка «Интурмаркет», Маркетинговое агентство Visit Russia, Национальная ассоциация специалистов событийного туризма (НАСТ), Некоммерческое партнерство «Национальная ассоциация информационно-туристских организаций» (НАИТО), Фонд развития малых исторических городов «Настоящая Россия», Мультимедийный информационный ресурс «Живая карта России», Межрегиональная Ассоциация событийного туризма Сибири (МАСТС), сообщает официальный сайт Министерства инвестиционного развития и предпринимательства РС (Я).
Журнал "Дальневосточный капитал".
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