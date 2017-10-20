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На угольном разрезе "Джебарики-Хая" "Якутуголь" увеличит выпуск дробильного угля
Новый комплекс позволит существенно нарастить выпуск дробленого угля, пользующегося повышенным спросом у потребителей, сообщает пресс-служба республики.
Установка предназначена для дробления угля крупных фракций, который образуется в результате взрывов угольных пластов. Объемы отколовшихся кусков могут достигать 1,5-2 кубических метров.
Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Якутуголь» – одна из крупнейших угледобывающих компаний России и безусловный лидер угледобывающей отрасли в республике Саха (Якутия). В ее состав входят три горных предприятия: разрез «Нерюнгринский», разрез «Кангаласский» и шахта «Джебарики-Хая».
ОАО ХК «Якутуголь» является одним из немногих производителей твердых коксующихся углей в России. Объемы добычи компании достигают 11,5 млн. тонн в год. В основном это высококачественный уголь ценной марки «К9». Продукция «Якутугля» пользуется большим спросом, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В частности, постоянными потребителями концентрата коксующегося угля, производимого на «Якутугле», являются китайские, японские и корейские компании. Суммарные запасы угля на разрезе "Нерюнгринский" составляют около 200 млн т.
Для реализации плана технического перевооружения компания привлекла иностранные инвестиции. По плану техперевооружения поступило два мощных экскаватора «Комацу» PC-8000 емкостью ковша 36 куб. м, 25 большегрузных автомобилей и другое оборудование, сообщается на сайте Минвостокразвития России.
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