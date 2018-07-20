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11 Февраля 2013, 17:57 | Регион сегодня

Лучший проект по продвижению идей спорта и здорового образа жизни на Дальнем Востоке реализуется в Якутии

Якутия вошла в число лидеров конкурса в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" - Дальний Восток. Проект "Дети Азии", представляющий Якутию, признан лучшим в номинации "Продвижение идей спортивного, здорового образа жизни".

Эта номинация стала новой для региональной премии, но тем не менее сразу показала свою актуальность. На участие в ней было подано 12 заявок, большая часть которых была ориентирована на популяризацию спорта. Между тем в шорт-лист вышли два приморских проекта, популяризирующих идеи здоровья («Телепузико» и «Подари родителям право на жизнь»), и только один «спортивный» проект – «Дети Азии» (руководитель – Владимир Максимов), заявленный Якутией и в итоге завоевавший признание жюри.

Прежде чем одержать финальную победу, работа прошла этап публичной защиты перед экспертной комиссией и аудиторией, проявившей интерес к конкурсу «Серебряный Лучник» - Дальний Восток. Презентация, проведенная пресс-секретарем дирекции Международных спортивных игр (МСИ) «Дети Азии» Алексеем Соколовым, не оставила равнодушным ни одного человека в зале и не вызвала ни тени сомнений по поводу решения жюри. Проект покорил всех присутствующих своей красочностью, грандиозностью замысла и масштабностью его воплощения.

Алексей Соколов – как официальный представитель дирекции МСИ «Дети Азии» - получил диплом победителя в номинации «Лучший проект по продвижению идей спортивного, здорового образа жизни» и памятные подарки от организатора премии – коммуникационного агентства «АГТ-Восток» - и партнеров мероприятия.

Что касается остальных номинаций, то лучшими стали:

1. Номинация «Лучший проект в области бизнес-коммуникаций» - "Думай о будущем". Владимир Репин, Биробиджан.

2. Номинация «Лучший проект в области развития и продвижения территорий» - экологический праздник "День Тигра". Сергей Соловьев, Владивосток.

3. Номинация «Лучший проект в области социальных коммуникаций и благотворительности» - благотворительная акция "Сладкий сон". Татьяна Лазаренко, Владивосток.

4. Номинация «Мастер». Андрей Калачинский, заместитель первого проректора по связям с общественностью, информации и рекламе Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС).

Нельзя не отметить, что на минувшем конкурсе «Серебряный Лучник» - Дальний Восток республика Саха (Якутия) проявила большую активность по сравнению с предыдущим. Так, если в 2011 году от территории была подана только 1 заявка на участие, то в 2012 году их стало уже четыре. При этом проект «Дети Азии» не только вошел в число победителей на региональном уровне, но и вышел в шорт-лист национальной премии. Наряду с ним, Якутию в этом списке представляет проект «Якутский хоровод «Осуохай» - синергия круга традиций и современности» от ООО Медиагруппа "Ситим". 14 февраля им предстоит пройти публичные защиты в Москве.
Таким образом, учитывая сегодняшние достижения республики, в следующем году можно прогнозировать дальнейшее возрастание интереса к премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток со стороны якутских специалистов, сообщила Исполнительная дирекция региональной премии «Серебряный Лучник»- Дальний Восток.    

Досье: Международные спортивные игры (МСИ) «Дети Азии» взяли старт в Якутске в 1996 году, в год празднования 100-летия современных Олимпийских Игр. С тех пор они проводятся с периодичностью раз в четыре года, а их участниками становятся юные спортсмены стран Азии и регионов азиатской части России. Из числа этих ребят уже вышли чемпионы России, Европы и мира, чемпионы и призеры Олимпийских Игр в Афинах 2004 г., Пекине 2008 г. и Лондоне 2012 г.
К этому грандиозному по своей задумке и масштабу мероприятию было построено 20 новых социальных и спортивных объектов, отвечающих мировым требованиям к проведению соревнований. «Дети Азии» получили патронат Президента Российской Федерации и трижды – Международного Олимпийского комитета (МОК), а 5-е Игры в Якутии прошли под патронажем ЮНЕСКО. Именно МСИ «Дети Азии» стали прообразом Всемирных юношеских Игр, которые состоялись в 2010 году в Сингапуре, и это было официально признано президентом МОК Жаком Рогге.

Журнал "Дальневосточный капитал"

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