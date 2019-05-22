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Возобновлено авиасообщение Камчатского края с Республикой Саха
Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного строительства Камчатского края.
"Девятого июня авиакомпания "Якутия" возобновляет рейсы в Якутск на самолетах Boeing 737-800. Перелеты в столицу Якутии будут осуществляться один раз в неделю по воскресеньям до 8 сентября включительно. Время в полете - 3 часа", – сообщил министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Каюмов.
Он добавил, что с начала месяца также возобновлены регулярные еженедельные перелеты с Камчатки на Сахалин, которые выполняет авиакомпания "Аврора". Турбовинтовые самолеты Bombardier DHC-8-400, рассчитанные на 70 пассажиров, летают 2 раза в неделю по средам и субботам. Время в пути составляет 3 часа 30 минут. Выполнение рейсов запланировано на весь период действия летнего расписание – до 26 октября.
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