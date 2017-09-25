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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Республика Саха (Якутия) получит финансирование на развитие арктического туризма
Перспективное туристское направление «Русская Арктика» объединит потенциал Якутии, Архангельской, Мурманской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского края.
Дополнительные средства будут выделены для Республики Саха (Якутия) в рамках формирования турнаправления «Русская Арктика».
«Арктический туризм обладает большим потенциалом. Реализация этого масштабного государственного проекта является почетной миссией, но и большой задачей. Переосвоение ресурсов российской Арктики должно стать принципиально новым предметом государственного регулирования, предполагающим системную взаимоувязку множества локальных стратегий, программ и проектов федерального, регионального и муниципального уровней с интересами хозяйствующих субъектов и инвесторов», – отметил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов.
Как отмечается в проекте концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» на 2019-2025 годы», разработанной Ростуризмом и согласованной Минвостокразвития России, для повышения «туристского освоения» Арктической зоны предлагается сделать акцент на арктических круизах и экспедиционных маршрутах, популярность которых постоянно растет у российских и иностранных туристов, — сообщает пресс-служба Минвостокразвития РФ.
Напомним, арктическая зона России включает в себя материковую часть, превышающую 3,6 млн кв. км, а также 185 тыс. кв. км территорий архипелагов больших и малых островов.
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