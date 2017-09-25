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Объявлен тендер на "оживление" простаивающих скважин в Якутии
На скважинах будет использоваться метод гидроразрыва пласта (ГРП), который позволяет оживить простаивающие скважины с осложнённой добычей. Соответствующий тендер размещён на электронной торговой площадке Группы Газпромбанка (ЭТП ГПБ), сообщает nadv.ru.
Как отмечается в закупочной документации, начальная цена контракта на выполнение работ по гидроразрыву пласта составляет 5,4 млрд рублей. Определиться с выбором исполнителя компания намерена до 11 октября включительно.
Примечательно, что в начале сентября компания опубликовала аналогичный тендер, только сумма была заметно выше - 18 млрд рублей. Сначала закупка была перенесена на 22 сентября, а затем и вовсе отменена по решению компании.
Метод гидроразрыва пласта является относительно новой технологией для Газпрома на стадии геологоразведки. Впервые компания применила его в 2015 году на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении (НГКМ). В дальнейшем технология использовалась на других участках работы компании, поскольку её результаты помогли увеличить показатели добычи.
Чаяндинское — месторождение для создания Якутского центра газодобычи в рамках Восточной газовой программы. Является одним из основных источников газа для магистрального газопровода "Сила Сибири", по которому газ Иркутского и Якутского центров будет транспортироваться на Дальний Восток и в Китай.
ООО "Газпром добыча Ноябрьск" — 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", осуществляющее разработку семи месторождений, в том числе четырёх газовых, двух газоконденсатных и одного нефтегазоконденсатного. Производственные объекты расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, на Камчатке, Урале и в Якутии.
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