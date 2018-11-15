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Народный праздник "Оо, собо барахсан!" собрал гостей со всей Республики Саха
8 декабря в торговых рядах «Кружало» прошел народный праздник, посвященный ловле карася под названием «Оо, собо барахсан!». Организаторами мероприятия выступили Союз охотников и рыболовов РС(Я), ИД «Илгэ» при поддержке Департамента охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий Минэкологии РС(Я), сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
По словам организатора праздника, директора издательского дома «Илгэ» Юрия Борисова, праздник «Оо, собо барахсан!» с каждым годом становится все популярнее, сюда съезжаются участники и гости с разных уголков нашей республики.
«Народные мастера Якутии принимают активное участие, их изделия из костей и кожи рыбы вызывает у гостей неподдельный интерес. Здесь же можно приобрести свежемороженую рыбную продукцию, якутские ножи, сувениры и т д. Карась – это не только пища, это еще и часть нашей традиционной культуры, ведь рыбалка есть целая культура нашего народа Саха. Испокон веков наши предки собирались на мунха с разных наслегов, молодые люди знакомились между собой, находили свою половину, проводили разные игры и соревнования. Во время войны, эта рыба помогла нашему народу выжить в тяжелые времена. И этим праздником мы хотим отдать дань уважения карасю», - поделился организатор праздника, директор издательского дома «Илгэ» Юрий Борисов.
Как было отмечено на празднике, общественность выступает с инициативой об учреждении в республике «Дня карася». Кульминацией праздника стал конкурс «Самый крупный карась», победу в этом году одержал Жиганский район, вес карася-2,4 кг., 2,3 заняли представители из с. Югюлятцы, Вилюйского района, вес карася-2,1 кг. В прошлом году победу одержал Вилюйский район, представив на конкурс карася весом 2,7 кг. Также были проведены не менее интересные конкурсы по поеданию рыбы на скорость, по ловле карася и разжиганию огня. Не забыли организаторы и про детей, для них были организованы различные игры и конкурсы, сообщает пресс-служба Минэкологии Якутии.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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