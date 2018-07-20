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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Правительство Якутии подписало соглашение с «Майкрософт Рус»
Стороны подчеркнули необходимость создания единого информационного пространства на базе надежной и безопасной системы автоматизации и лицензионного продукта Майкрософт, установка которого в органах власти начнется в мае текущего года. В дальнейшем обновление программного обеспечения будет производиться без дополнительных затрат, что позволит оптимизировать расходы из бюджета. Помимо этого документ предусматривает повышение компетентности в области информационно-коммуникационных технологий государственных служащих, а также пятидневные курсы обучения граждан компьютерной грамотности для получения государственных услуг в электронном виде.
Алексей Рештенко отметил, что Якутия занимает активную позицию в развитии информационных технологий и соглашение — это первый документ, подписанный в Дальневосточном федеральном округе. «Считаю, что у нас очень хорошо продвигается взаимодействие с правительством республики и соглашение, по сути, - это конкретный план действий, предусматривающий ответственность сторон», - подчеркнул представитель компании.
По словам Александра Борисова, в настоящее время в Якутии на портале государственных услуг зарегистрировано 5,7 тыс. личных кабинетов граждан, в столице открыта электронная очередь в детские сады, электронной услугой записи на прием к врачу воспользовались 120 тыс. человек. Он также добавил, что республика находится на 5 месте среди субъектов РФ по объему покупок через интернет, за 2011 год по итогам электронных аукционов органами власти региона сэкономлено порядка 5 млрд рублей бюджетных средств.
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