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«Полюс Золото» активизирует работу по освоению Нежданинского золоторудного месторождения
Об этом доложил генеральный директор «Южно-Верхоянской горнодобывающей компании» (принадлежит ОАО «Полюс Золото») Игорь Цукуров 11 апреля на совещании у вице-премьера правительства РС(Я) Павла Маринычева.
На сегодняшний день завершены масштабные технологические исследования и полупромышленные испытания по переработке руд Нежданинского месторождения, что позволяет обеспечить извлечение до 86 процентов золота. Кроме этого проведен комплекс работ по поддержанию в безопасном состоянии законсервированных горных выработок и инфраструктурных объектов.
И. Цукуров подчеркнул, что сдерживающим фактором, препятствующим началу промышленной разработки на месторождении, является нерешенность вопросов энергоснабжения будущего производства. Исходя из этого, «Полюс Золото» намерено к 2016 году ввести в эксплуатацию автономную электростанцию, работающую на угле, что позволит начать переработку 1 млн руды. В целом же мощность Нежданинского ГОКа планируется в объеме 3 млн тонн.
В целях ускорения начала работ на месторождении разработаны и направлены в адрес федеральных и республиканских органов власти предложения по включению строительства Джебарики-Хаинской ТЭС в госпрограмму развития Дальнего Востока и Забайкалья, ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, в том числе зарубежными.
Как отметил в ходе обсуждения вице-премьер П. Маринычев, взаимодействие органов власти республики с руководством предприятия будет направлено на выполнение поставленных целей.
Напомним, в прошлом году совет директоров «Полюс Золото» утвердил стратегию развития. К 2016 году компания намерена войти в пятерку крупнейших мировых золотодобытчиков.
«Новая производственная команда «Полюс Золото» смогла реинтерпретировать мировой опыт отработки крупнейших месторождений в части горных решений и фабричного передела и применить его к якорным активам компании», - сказал генеральный директор «Полюс Золото» Герман Пихоя.
По материалам ЯСИА
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