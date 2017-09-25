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12 Октября 2017, 17:05 | Регион сегодня |

Александр Жирков: Якутия – северная, арктическая и морская республика

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков сегодня, 11 октября 2017 года, в г. Салехарде, выступая на совещании руководителей законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, поднял проблемные для региона вопросы по законодательному обеспечению охраны окружающей среды и рационального природопользования.
Александр Жирков в своем выступлении поделился опытом нашей республики по законодательному обеспечению охраны окружающей среды и рациональному природопользованию. Спикер Ил Тумэна отметил, что с учетом перспектив дальнейшего промышленного освоения территории Якутии уже в начале 90-х годов в республике были предприняты беспрецедентные по тем временам меры, направленные на обеспечение экологической безопасности.
 
Впервые в России, руководством Республики Саха (Якутия) было принято решение о создании системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в интересах будущих поколений. Занимаемые ООПТ Якутии площади сегодня составляют половину площади всех ООПТ Российской Федерации.  
 
«Якутия - северная, арктическая и морская республика, свыше миллиона квадратных километров территории которой находятся за пределами Полярного круга. 4,5 тысячи километров протяженность береговой линии, которая выходит к Северному Ледовитому океану”, - сказал парламентарий и подчеркнул, что в настоящее время ведется работа с федеральными органами власти по расширению территорий Арктической зоны Якутии.
 
Председатель парламента Якутии обратил внимание коллег на то, что еще одним законодательным новшеством республики является принятый в январе 2005 года Закон Республики Саха (Якутия) «Об экологическом образовании и просвещении».
 
Далее в своем выступлении спикер Ил Тумэна подробно остановился на реализации этапов Концепции развития природоохранного законодательства Республики Саха (Якутия), утвержденной парламентом Якутии в 2011 году, и отметил, что первый этап (2011–2016 годы) завершен разработкой и принятием в 2016 году Экологической доктрины Республики Саха (Якутия) в целях перехода к новой модели экологически устойчивого развития.
 
«Всего два субъекта Российской Федерации – Республика Саха (Якутия) и город Москва имеют свои региональные Экологические доктрины. В этом году Экологическая доктрина Республики Саха (Якутия) апробирована и получила поддержку на VIII Международном Форуме «Экология» (г. Москва) и на Петербургском Международном экономическом форуме», - сказал Александр Жирков.
 
Спикер парламента Якутии сообщил, что на втором этапе реализации Концепции начался процесс создания законодательных и институциональных мер, конкретных механизмов и инструментов государственного регулирования, применение которых направлено на  реализацию Экологической доктрины, в том числе создание единой системы природоохранного законодательства, что будет решаться путем кодификации законодательства – разработки экологического кодекса Якутии. Такие кодексы уже существуют в Татарстане и Башкортостане.
 
Александр Жирков отметил, что следующим шагом будет конкретизация положений Экологической доктрины в действующих государственных программах республики.
 
Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) обратил внимание участников совещания на то, что по инициативе парламента Якутии также впервые принят закон об этнологической экспертизе в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера. Закон требует проведение экспертизы нормативных правовых актов, материалов и другой документации по осуществлению намечаемой хозяйственной и иной деятельности в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов; осуществление этнологического мониторинга. В числе задач закона – определение размеров компенсации убытков, понесенных пользователями земель и других природных ресурсов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов.
 
Александр Жирков подчеркнул, что на федеральном уровне рассматривается возможность внесения такой этнологической экспертизы в федеральное законодательство. Спикер Ил Тумэна напомнил о том, что Президент Российской Федерации Владимир Путин по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, состоявшегося 31 октября 2016 года, поручил Правительству России совместно с органами исполнительной власти субъектов Федерации до конца 2017 года рассмотреть вопрос о нормативном закреплении процедуры этнологической экспертизы.
 
Парламентарий  заострил внимание коллег на то, что одним из основных направлений решения задач в области обеспечения экологической безопасности в Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 года № 176, указано совершенствование законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования. Также резолюцией прошедшего в марте этого года в г. Москва VIII Международного Форума «Экология» субъектам Арктической зоны Российской Федерации было рекомендовано инициировать принятие федерального закона «Об охране вечной мерзлоты».
 
Спикер Ил Тумэна подчеркнул, что в связи с природными и техногенными факторами идет интенсивное таяние вечной мерзлоты, что негативно влияет на климат и социально-экономическое развитие регионов.
 
Александр Жирков  отметил, что Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) разработан проект федерального закона «Об охране и рациональном использовании вечной мерзлоты».
 
Законопроект предлагает ввести государственную регистрацию факторов, влияющих на состояние вечной мерзлоты, и регулярный учет уровня их воздействия. Определен порядок мониторинга, а также механизмов надзора, в частности государственного и общественного. Помимо этого, в законопроекте предложено нормировать воздействие на состояние вечной мерзлоты, а также определить требования к хозяйственной и иной деятельности, оказывающей воздействие на состояние вечномерзлых грунтов. Отражены и экономические механизмы,  например, плата за  воздействие на состояние вечной мерзлоты. Вводится ответственность за нарушение законодательства в области охраны вечной мерзлоты. В случае изменения состояния вечномерзлых грунтов, угрожающего жизни и здоровью людей, предусмотрены мероприятия по защите населения. 
 
Спикер Ил Тумэна сообщил, что недавно участники Общего собрания Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», состоявшего 4 октября 2017 года в г. Петропавловск-Камчатский, единодушно поддержали представленный проект федерального закона «Об охране и рациональном использовании вечной мерзлоты» и приняли решение создать рабочую группу из числа парламентариев Дальневосточного федерального округа по продвижению данного законопроекта в Государственной Думе Российской Федерации.
 
Александр Жирков  предложил руководителям парламентов субъектов Российской Федерации, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в качестве субъекта законодательной инициативы рассмотреть  и поддержать в своих законодательных собраниях законопроект по вечной мерзлоте, сообщили журналу "Дальневосточный капитал"  в пресс-службе Ил Тумэна.
 
Фото предоставлено пресс-службой Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа.
 
 

 

Теги: Ил Тумэн 


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