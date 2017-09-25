|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 12 Октября, 21:25 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 9, 2017
12.10 |За два года Свободный порт Владивосток привлек 350 млрд рублей инвестиций и доказал свою эффективность
12.10 |Резидент свободного порта Владивосток планирует потеснить иностранцев на рынке обслуживания морских перевозок
12.10 |Пассажиропоток аэропорта Хабаровск вырос на 10%
12.10 |Александр Жирков: Якутия – северная, арктическая и морская республика
12.10 |Права инвесторов на Дальнем Востоке будет защищать специальная комиссия
25 Сентября 2017, 11:15Дальний Восток распробовал мегапроекты Дальневосточные регионы начали разработку планов по комплексному развитию территорий, о необходимости подготовки которых на заседании президиума Госсовета в рамках III Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке говорил президент Владимир ПУТИН. О том, какие ключевые проекты в регионах получили старт на форуме, - в обзоре "Дальневосточного капитала".
25 Сентября 2017, 11:00Евгений КОЛЕСОВ, генеральный директор ПАО "Русолово": Мы вернем былую славу России как ведущей оловодобывающей страны мира В Хабаровском крае начинает возрождаться оловодобыча. У отрасли появился стратегический инвестор, и это позволяет надеяться, что Россия вернет себе утраченные было позиции по выпуску оловянного концентрата.
25 Сентября 2017, 10:40Хабаровский НПЗ держит марку Хабаровский нефтеперерабатывающий завод уже не одно десятилетие является экономической опорой для Хабаровска. Одно из старейших предприятий вносит огромный вклад в жизнь города. И это не только налоги, но и стабильные рабочие места для горожан, социальные программы для сотрудников, участие в общественной жизни дальневосточной столицы.
25 Сентября 2017, 10:30Сергей ЦИВИЛЕВ, генеральный директор ООО "УК "Колмар": Мы поставили задачу создать суперсовременное производство Компания "Колмар" - без преувеличения один из крупнейших частных инвесторов Дальнего Востока. Буквально за три года в Якутии был построен самый современный в угольной отрасли ГОК "Инаглинский", а его продукция - коксующийся уголь - уверенно выходит не только на традиционных для компании японских потребителей, недавно якутским угольщикам удалось совершить, по существу, прорыв на китайский металлургический рынок.
25 Сентября 2017, 09:45Алексей ФАРАФОНТОВ, член правления ПАО "Бинбанк": Российские банки уделяют большое внимание финансовым технологиям и дистанционным сервисам Рынок финансовых услуг стабилизируется, кредиты становятся доступнее для бизнеса, в том числе для малого и среднего. Кредитные продукты вновь стали востребованы населением, в частности об этом свидетельствует рост ипотечного кредитования.
Актуально
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
12 Октября 2017, 17:05 | Регион сегодня |
Александр Жирков: Якутия – северная, арктическая и морская республика
Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков сегодня, 11 октября 2017 года, в г. Салехарде, выступая на совещании руководителей законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, поднял проблемные для региона вопросы по законодательному обеспечению охраны окружающей среды и рационального природопользования.
Александр Жирков в своем выступлении поделился опытом нашей республики по законодательному обеспечению охраны окружающей среды и рациональному природопользованию. Спикер Ил Тумэна отметил, что с учетом перспектив дальнейшего промышленного освоения территории Якутии уже в начале 90-х годов в республике были предприняты беспрецедентные по тем временам меры, направленные на обеспечение экологической безопасности.
Впервые в России, руководством Республики Саха (Якутия) было принято решение о создании системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в интересах будущих поколений. Занимаемые ООПТ Якутии площади сегодня составляют половину площади всех ООПТ Российской Федерации.
«Якутия - северная, арктическая и морская республика, свыше миллиона квадратных километров территории которой находятся за пределами Полярного круга. 4,5 тысячи километров протяженность береговой линии, которая выходит к Северному Ледовитому океану”, - сказал парламентарий и подчеркнул, что в настоящее время ведется работа с федеральными органами власти по расширению территорий Арктической зоны Якутии.
Председатель парламента Якутии обратил внимание коллег на то, что еще одним законодательным новшеством республики является принятый в январе 2005 года Закон Республики Саха (Якутия) «Об экологическом образовании и просвещении».
Далее в своем выступлении спикер Ил Тумэна подробно остановился на реализации этапов Концепции развития природоохранного законодательства Республики Саха (Якутия), утвержденной парламентом Якутии в 2011 году, и отметил, что первый этап (2011–2016 годы) завершен разработкой и принятием в 2016 году Экологической доктрины Республики Саха (Якутия) в целях перехода к новой модели экологически устойчивого развития.
«Всего два субъекта Российской Федерации – Республика Саха (Якутия) и город Москва имеют свои региональные Экологические доктрины. В этом году Экологическая доктрина Республики Саха (Якутия) апробирована и получила поддержку на VIII Международном Форуме «Экология» (г. Москва) и на Петербургском Международном экономическом форуме», - сказал Александр Жирков.
Спикер парламента Якутии сообщил, что на втором этапе реализации Концепции начался процесс создания законодательных и институциональных мер, конкретных механизмов и инструментов государственного регулирования, применение которых направлено на реализацию Экологической доктрины, в том числе создание единой системы природоохранного законодательства, что будет решаться путем кодификации законодательства – разработки экологического кодекса Якутии. Такие кодексы уже существуют в Татарстане и Башкортостане.
Александр Жирков отметил, что следующим шагом будет конкретизация положений Экологической доктрины в действующих государственных программах республики.
Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) обратил внимание участников совещания на то, что по инициативе парламента Якутии также впервые принят закон об этнологической экспертизе в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера. Закон требует проведение экспертизы нормативных правовых актов, материалов и другой документации по осуществлению намечаемой хозяйственной и иной деятельности в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов; осуществление этнологического мониторинга. В числе задач закона – определение размеров компенсации убытков, понесенных пользователями земель и других природных ресурсов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов.
Александр Жирков подчеркнул, что на федеральном уровне рассматривается возможность внесения такой этнологической экспертизы в федеральное законодательство. Спикер Ил Тумэна напомнил о том, что Президент Российской Федерации Владимир Путин по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, состоявшегося 31 октября 2016 года, поручил Правительству России совместно с органами исполнительной власти субъектов Федерации до конца 2017 года рассмотреть вопрос о нормативном закреплении процедуры этнологической экспертизы.
Парламентарий заострил внимание коллег на то, что одним из основных направлений решения задач в области обеспечения экологической безопасности в Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 года № 176, указано совершенствование законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования. Также резолюцией прошедшего в марте этого года в г. Москва VIII Международного Форума «Экология» субъектам Арктической зоны Российской Федерации было рекомендовано инициировать принятие федерального закона «Об охране вечной мерзлоты».
Спикер Ил Тумэна подчеркнул, что в связи с природными и техногенными факторами идет интенсивное таяние вечной мерзлоты, что негативно влияет на климат и социально-экономическое развитие регионов.
Александр Жирков отметил, что Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) разработан проект федерального закона «Об охране и рациональном использовании вечной мерзлоты».
Законопроект предлагает ввести государственную регистрацию факторов, влияющих на состояние вечной мерзлоты, и регулярный учет уровня их воздействия. Определен порядок мониторинга, а также механизмов надзора, в частности государственного и общественного. Помимо этого, в законопроекте предложено нормировать воздействие на состояние вечной мерзлоты, а также определить требования к хозяйственной и иной деятельности, оказывающей воздействие на состояние вечномерзлых грунтов. Отражены и экономические механизмы, например, плата за воздействие на состояние вечной мерзлоты. Вводится ответственность за нарушение законодательства в области охраны вечной мерзлоты. В случае изменения состояния вечномерзлых грунтов, угрожающего жизни и здоровью людей, предусмотрены мероприятия по защите населения.
Спикер Ил Тумэна сообщил, что недавно участники Общего собрания Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», состоявшего 4 октября 2017 года в г. Петропавловск-Камчатский, единодушно поддержали представленный проект федерального закона «Об охране и рациональном использовании вечной мерзлоты» и приняли решение создать рабочую группу из числа парламентариев Дальневосточного федерального округа по продвижению данного законопроекта в Государственной Думе Российской Федерации.
Александр Жирков предложил руководителям парламентов субъектов Российской Федерации, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в качестве субъекта законодательной инициативы рассмотреть и поддержать в своих законодательных собраниях законопроект по вечной мерзлоте, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Ил Тумэна.
Фото предоставлено пресс-службой Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа.
Теги: Ил Тумэн
Loading...
Новости раздела
- Александр Жирков: Якутия – северная, арктическая и морская республика
- Объявлен тендер на "оживление" простаивающих скважин в Якутии
- Более 14 регионов примут участие в главной выставке промышленности и связи Якутии
- Республика Саха (Якутия) получит финансирование на развитие арктического туризма
- Проекты Якутии попали в Общенациональный финал премии Russian Event Awards 2017
- Якутия примет участие в программе укрепления образования школы "СКОЛКОВО"
- Первая партия руды вывезена с Верхне-Мунского месторождения в Якутии
- В Якутии найден уникальный розовый алмаз в 27,85 карата
- Проект строительства агропромышленного парка в Якутии представлен в рамках ВЭФ
- Якутии выбрала первого регионального оператора по обращению с ТКО
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Наши партнеры
25 Сентября 2017, 09:00Байкеры Приморья о себе и своем увлечении Лето приморское еще хозяйничает, улицы городов наполняются звуком ревущих двигателей мощной двухколесной техники. В это время года байкеры становятся хозяевами дорог - их скорости и комфорту передвижения беззастенчиво завидуют автолюбители, стоящие на солнцепеке в пробках. О том, как зарождалось увлечение мотоциклами и почему сохранилось на долгие годы, деловому журналу "Дальневосточный капитал" рассказали байкеры Дальнего Востока.
Loading...RedTram
22 Сентября 2017, 15:42Курорт "Приморье" способен стать одним из самых популярных в Азии и России Приморский край стал одним из четырех регионов России, где реализуется проект игорной зоны. По оценкам специалистов, уникальная экосистема края и его близость к странам Азиатско-Тихоокеанского региона с точки зрения инвестиций делают приморскую игорную зону одной из наиболее привлекательных. В радиусе двух-трех часов полета проживает около 400 млн человек (Япония, Северо-Восточный Китай, Республика Корея).
22 Сентября 2017, 15:09Квотное распутье Каких инвестиционных уловов ожидать от новых правил рыболовства
22 Сентября 2017, 14:19И тысячи рабочих мест Предприятия Приморского края готовят кадры заранее