|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 12 Октября, 22:59 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Якутии ищут пути экспорта в Китай изделий из бивня мамонта
Власти Якутии ищут способы решения проблемы, сообщил РИА Новости глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.
"Изделия из бивня мамонта очень сложно на территорию Китая ввезти. На таможне очень много вопросов к изделиям из мамонта. Понятно, что у каждой страны свои требования, и подчас довольно жесткие. Были случаи, когда возникали вопросы со стороны надзорных органов Китая, поэтому пока не до конца понимаем, как нам можно это делать", — сказал Николаев на встрече с представителями китайских средств массовой информации в Международном информационном агентстве "Россия сегодня".
"Скорее всего, пойдем по пути того, что будем делать аукционы мамонтового бивня и при этом будем создавать производство изделий из бивня на территории Якутии, чтобы китайские компании на месте делали, что им нужно, а потом оттуда вывозили сами и решали все экспортные вопросы", — уточнил Николаев.
Автор фото - Марина Божко
Журнал "Дальневосточный капитал".
- В Якутии ищут пути экспорта в Китай изделий из бивня мамонта
- В Якутии добыли самый крупный в этом году желтый алмаз
- Генеральным директором АО "Аэропорт Якутск" стал Сергей Игнатенко
- Айсен Николаев вступил в должность главы Республики Саха (Якутия)
- На Сахалине приступают к строительству комбината Росрезерва
- В Якутии завершен первый этап строительства автотрассы "Лена"
- Лучший вариант строительства моста через Лену определится в результате конкурса
- Во Владивостоке во время ВЭФ Якутия намерена подписать более 35 соглашений
- Во Владивостоке на ВЭФ представят проект создания Арктического ТОРа в Якутии
- На севере Якутии найдены древние волки
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.