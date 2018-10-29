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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 12 Ноября, 16:00 |
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На фестивале "Зима начинается с Якутии" зажгут и покажут "Елки"
В этом году традиционный конкурс «Строганина -2018» соберет 25 команд, среди них есть команды из Монголии, Китая, Канады и республики Беларусь. Будет проведен республиканский конкурс красоты «Снежная краса», ярмарка меха «Тепло Якутии», дополнится фестиваль и международными конкурсом «Золотой олень», где мастера представят свои работы по изготовлению национальных костюмов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
Впервые для жителей и гостей столицы будет организована ярмарка меха «Тепло Якутии», в которой примут участие салоны из Москвы, Крыма, Новосибирска и Минска. Ожидается приезд известного дизайнера, королевы русского меха Ирины Крутиковой.
Самым ожидаемым мероприятием станет гастрономический фестиваль «Вкус Якутии». Участие в нем примут лучшие рестораны и кафе столицы, которые предложат жителям продегустировать изысканные блюда народов крайнего севера и Арктики.
Рестораны и кафе представят гастрономические блюда на тему кухни народов крайнего севера и Арктики. Ожидается приезд гостей из зарубежья и центральной России.
Традиционное зажжение главной елки столицы состоится 1 декабря. Также организаторы фестиваля подготовили для горожан сюрприз в виде предпоказа новогоднего фильма «Елки», а также приезд одного из звездных актеров, снявшихся в картине.
Всероссийский фестиваль «Зима начинается с Якутии» проводится в городе с 2011 года и является одним из ключевых мероприятий событийного туризма в России.
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