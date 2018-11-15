|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 13 Декабря, 08:16 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 11, 2018
12.12 |Приморский край опустился на 65 место в экологическом рейтинге
12.12 |В Приморье в нацпарке "Бикин" открыли новое отделение связи
12.12 |Льготный период оплаты штрафов ГИБДД продлен
12.12 |Сихотэ-Алинский заповедник стал победителем конкурса "Лидеры туриндустрии Приморья – 2018"
12.12 |Cтройматериалы из Приморья поедут на Филиппины
14 Ноября 2018, 14:46Иван Сиворакша: Сбербанк готов помочь своим клиентам стать самостоятельными инвесторами Сбербанк постоянно увеличивает возможности своих клиентов для получения дохода от инвестирования свободных денежных средств. Многие, наиболее продвинутые граждане, давно поняли, что деньги могут делать деньги, главное - заставить их правильно работать.
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
12 Декабря 2018, 11:30 | Регион сегодня
Алмазэргиэнбанк удостоен почетного диплома Ассоциации банков России
Церемония вручения награды коллективу АЭБ состоялась во время торжественного вечера в Якутске, посвященного 25-летию со дня основания крупнейшего регионального банка.
«25-летие банка означает, что он прошел все стадии развития современной банковской системы России и каждый раз доказывал свою эффективность», — отметил вице-президент Ассоциации банков России Андрей Мельников.
Почетный гость пожелал коллективу АЭБ дальнейших успехов и развития, креативности и мобильности на этапе цифровизации бизнес-отношений, чтобы «банк не просто выходил на новые рынки, но и формировал их».
«Я уверен, коллеги, что вы умеете это делать», — заявил Мельников.
В настоящее время Алмазэргиэнбанк занимает прочное место в банковской системе страны и входит в топ-100 банков Российской Федерации, сообщает ЯСИА.
Теги: Алмазэргиэнбанк
Loading...
Новости раздела
- Алмазэргиэнбанк удостоен почетного диплома Ассоциации банков России
- "Аэрофлот" возобновил прямые рейсы Якутск – Москва – Якутск
- Народный праздник "Оо, собо барахсан!" собрал гостей со всей Республики Саха
- S7 вернет прямые рейсы Якутск – Москва – Якутск
- Якутия договорилась о сотрудничестве с префектурой Хоккайдо
- Жителей и гостей Москвы учат готовить строганину и салат "Индигирка"
- На Дальнем Востоке откроется сетевая академия компании Huawei
- В Якутии Жатайская судоверфь получит более 4 млрд рублей из федерального бюджета
- Аэропорту "Якутск" вновь присвоена 1-я категория ИКАО
- В Якутии на шахте Денисовская произошло обрушение горной породы
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Наши партнеры
Loading...RedTram