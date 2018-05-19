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13 Июня 2018, 13:39 | Регион сегодня

"Якутцемент" запустил третью технологическую линию по производству цемента

Компания инвестировала свыше 3,5 млрд рублей в строительство современного и высокотехнологичного производства

АО «Якутцемент» запустил третью технологическую линию по выпуску цемента, которая полностью покроет потребности республики. Старт работе линии дали врио главы Якутии Айсен Николаев, главный федеральный инспектор по РС(Я) Виктор Хохрин и генеральный директор ООО «Востокцемент» Виктор Иванов.

Участие в торжественной церемонии также приняли директор «Якутцемент» Алиш Мамедов, заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) Анатолий Добрянцев, глава муниципального района «Хангаласский улус» Гаврил Алексеев.

Строительство линии реализовано в рамках инвестиционного проекта «Расширение и реконструкция цементного производства до мощности 500 тысяч тонн клинкера в год». С вводом дополнительных мощностей предприятие сможет полностью покрыть потребности республики в цементе, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).

Приветствуя участников открытия, Айсен Николаев подчеркнул символичность того, что столь важный для республики объект открывается в День России. По его словам, за почти 50 лет своего существования «Якутцемент» стал флагманом строительной индустрии Якутии.

«За последние годы в городе Якутске введено 1 млн. 800 тысяч квадратных метров жилья. Ввод третьей технологической линии мощностью в 500 тысяч тонн цемента в год полностью покроет потребность не только Якутска, но и всей республики в этом строительном материале», - подчеркнул Айсен Николаев, добавив, что с вводом третьей технологической линии на предприятии будут созданы новые рабочие места, а в Якутии будет построено больше жилья, социальных и производственных объектов.

Он поблагодарил всех строителей и работников предприятия, пожелав «Якутцементу» дальнейшего процветания и трудовых успехов. Особые слова благодарности Айсен Сергеевич адресовал генеральному директору ООО «Востокцемент» Виктору Иванову, за то, что в столь непростые для экономики страны времена компания нашла возможность проинвестировать свыше 3,5 млрд рублей в строительство современного и высокотехнологичного производства.

Напомним, символический камень начала строительства третьей технологической линии «Якутцемента» был заложен 1 июня 2014 года. Запущенная линия включает в себя печное отделение с обжиговой печью производительностью 22,5 тонн клинкера в час и отделение помола цемента с сепараторной мельницей производительностью 100 тонн в час. По словам генерального директора Алиша Мамедова, с ее запуском на заводе открыты 80 новых рабочих мест.

Фото Андрей Сорокин (ЯСИА)

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

Теги: производство  Якутцемент  инвестиции 


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