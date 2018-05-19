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Фильм об иконе Пресвятой Богородицы "Умиление Градоякутская" расскажет о святыне Якутии
Мнения экспертов самой авторитетной галереи страны войдут в киноленту. По договоренности с Якутской епархией, Третьяковская галерея разрешила съемки у великой иконы Христианского мира – Владимирской иконе Божьей матери, сообщает официальный информационный портал Республики Саха (Якутия).
Съемки также прошли в Троеце-Сергеевой лавре и Московской духовной академии, в мастерских иконописи. Здесь по сей день сохранились древние традиции русского иконописного искусства. Эксперты - искусствоведы в области иконописи расскажут историю создания Якутской иконы.
Фильм о чудотворной иконе Пресвятой Богородицы «Умиление Градоякутская» расскажет о святыне Якутии, ее происхождение и пребывание на якутской земле. В данный момент икона постоянно находится в храме Рождества Богородицы в г.Якутска. Зритель картину увидит уже этой осенью, автор проекта – архиепископ Якутский и Ленский Роман, режиссер – Светлана Сивцева, оператор – постановщик Серафим Федоров, продюсер – Анжелика Тупицына.
Напомним, проект реализуется на средства гранта Фонда Президентских Грантов и грантового конкурса «Православная инициатива».
Журнал "Дальневосточный капитал"
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