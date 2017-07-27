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13 Августа 2017, 15:18 | Регион сегодня

В Якутии в ТОР "ИП "Кангалассы" готовы к запуску три новых предприятия

Осенью три инвестора ТОР "ИП "Кангалассы" запустят свои производства, сообщил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

«В сентябре заработает производство по изготовлению стеклопакетов и сэндвич-панелей компании «Теплый край». Инвестор уже готов переводить и устанавливать оборудование. Строится завод по производству пенополистирола и георешеток компании «Дальэнергострой-Восток». В ближайшее время здание под завод будет полностью готово. Сейчас обшивается кровля и проводятся коммуникации. Запуск планируется на октябрь. В ближайшее время будет дан старт производству ПЭТ-тары компании «САХАПЛАСТЕХ». Готовятся к запуску производств и другие резиденты», – уточнил Сергей Качаев.

В ТОР уже работают три резидента. «Лучший успех – когда резидент развивает свое производство», – считает генеральный директор Управляющей компании ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы» Дмитрий Борисов.

Реализуется российско-японский проект. Компания «Саюри» построила теплицу для круглогодичного выращивания овощей и зелени. Сейчас с японским инвестором подписано соглашение на строительство второй очереди площадью один гектар. «По второй очереди засыпка идет. В ближайшее время будет устанавливаться фундамент, чтобы мы смогли получить продукцию в сентябре следующего года», – отметил главный агроном компании Тимир Иванов.

Компания «Бигэ» запустила производство акриловых красок. «Завод сегодня полностью загружен. Мы планируем расширять производство. В следующем году хотим ввести еще одну смену. В этом году план – 500 тонн в год. В следующем мы будем выпускать больше тысячи тонн», – рассказала Людмила Попова, главный технолог компании.

Компания «Саха Липснеле» стала выпускать твердотопливные котлы длительного горения. Первые котлы в ближайшие дни получат покупатели из Якутии. Как уточнил генеральный директор компании Пуд Тимофеев, на следующей неделе «На пробу» будет отправлена продукция в Киргизию. По словам литовского партнера и директора компании Валдаса Красаускиса, продукцией заинтересовались в Монголии и Казахстане.

В настоящее время в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 23 заявки на получение статуса резидента ТОР «ИП «Кангалассы». Общая сумма частных инвестиций по заявкам составляет более 5 млрд рублей с перспективой создать более 1 тысячи рабочих мест. Резидентами ТОР «ИП «Кангалассы» являются 10 компаний, реализующих проекты с объемом инвестиций более 2 млрд рублей, планируется создать около 300 рабочих мест.

Сегодня на территории Дальнего Востока создано 17 Территорий опережающего развития: «Индустриальный парк «Кангалассы», «Южная Якутия» (Республика Саха (Якутия); «Беринговский» (ЧАО); «Белогорск», «Приамурская», «Свободный» (Амурская обл.); «Хабаровск», «Комсомольск», «Николаевск» (Хабаровский край), «Надеждинская», «Большой Камень», «Михайловский», «Нефтехимический» (Приморский край); «Камчатка» (Камчатский край); «Южная», «Горный воздух» (Сахалинская обл.), «Амуро-Хинганская» (ЕАО).

С принятием Федерального Закона о ТОР в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 325 заявок на общую сумму инвестиций более 1,5 трлн рублей. В результате реализации данных проектов планируется создание более 48 тысяч рабочих мест. Сегодня резидентами ТОР на Дальнем Востоке являются 151 компания с общим объемом инвестиций более 487 млрд рублей и перспективой создания более 26 тысяч рабочих мест.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Кангалассы  производство  ТОР 


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