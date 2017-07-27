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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 13 Августа, 18:39 |
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В Якутии в ТОР "ИП "Кангалассы" готовы к запуску три новых предприятия
«В сентябре заработает производство по изготовлению стеклопакетов и сэндвич-панелей компании «Теплый край». Инвестор уже готов переводить и устанавливать оборудование. Строится завод по производству пенополистирола и георешеток компании «Дальэнергострой-Восток». В ближайшее время здание под завод будет полностью готово. Сейчас обшивается кровля и проводятся коммуникации. Запуск планируется на октябрь. В ближайшее время будет дан старт производству ПЭТ-тары компании «САХАПЛАСТЕХ». Готовятся к запуску производств и другие резиденты», – уточнил Сергей Качаев.
В ТОР уже работают три резидента. «Лучший успех – когда резидент развивает свое производство», – считает генеральный директор Управляющей компании ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы» Дмитрий Борисов.
Реализуется российско-японский проект. Компания «Саюри» построила теплицу для круглогодичного выращивания овощей и зелени. Сейчас с японским инвестором подписано соглашение на строительство второй очереди площадью один гектар. «По второй очереди засыпка идет. В ближайшее время будет устанавливаться фундамент, чтобы мы смогли получить продукцию в сентябре следующего года», – отметил главный агроном компании Тимир Иванов.
Компания «Бигэ» запустила производство акриловых красок. «Завод сегодня полностью загружен. Мы планируем расширять производство. В следующем году хотим ввести еще одну смену. В этом году план – 500 тонн в год. В следующем мы будем выпускать больше тысячи тонн», – рассказала Людмила Попова, главный технолог компании.
Компания «Саха Липснеле» стала выпускать твердотопливные котлы длительного горения. Первые котлы в ближайшие дни получат покупатели из Якутии. Как уточнил генеральный директор компании Пуд Тимофеев, на следующей неделе «На пробу» будет отправлена продукция в Киргизию. По словам литовского партнера и директора компании Валдаса Красаускиса, продукцией заинтересовались в Монголии и Казахстане.
В настоящее время в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 23 заявки на получение статуса резидента ТОР «ИП «Кангалассы». Общая сумма частных инвестиций по заявкам составляет более 5 млрд рублей с перспективой создать более 1 тысячи рабочих мест. Резидентами ТОР «ИП «Кангалассы» являются 10 компаний, реализующих проекты с объемом инвестиций более 2 млрд рублей, планируется создать около 300 рабочих мест.
Сегодня на территории Дальнего Востока создано 17 Территорий опережающего развития: «Индустриальный парк «Кангалассы», «Южная Якутия» (Республика Саха (Якутия); «Беринговский» (ЧАО); «Белогорск», «Приамурская», «Свободный» (Амурская обл.); «Хабаровск», «Комсомольск», «Николаевск» (Хабаровский край), «Надеждинская», «Большой Камень», «Михайловский», «Нефтехимический» (Приморский край); «Камчатка» (Камчатский край); «Южная», «Горный воздух» (Сахалинская обл.), «Амуро-Хинганская» (ЕАО).
С принятием Федерального Закона о ТОР в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 325 заявок на общую сумму инвестиций более 1,5 трлн рублей. В результате реализации данных проектов планируется создание более 48 тысяч рабочих мест. Сегодня резидентами ТОР на Дальнем Востоке являются 151 компания с общим объемом инвестиций более 487 млрд рублей и перспективой создания более 26 тысяч рабочих мест.
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