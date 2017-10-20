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Доходы госбюджета Якутии на 2018 год составят около 170 млрд рублей
Доходы государственного бюджета Якутии на 2018 год составят 169 млрд. 773 млн. рублей, расходы – 171 млрд. 300 млн. рублей, дефицит – 1 млрд. 527 млн. рублей. Такие основные параметры государственного бюджета республики на 2018 год озвучил 10 ноября на публичных слушаниях в Госсобрании (Ил Тумэн) министр финансов региона Валерий Жондоров, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
При формировании законопроекта, инициированного главой Якутии Егором Борисовым, учтены основные макроэкономические показатели прогноза социально-экономического развития РФ и РС (Я), основные направления бюджетной и налоговой политики страны и республики, объёмы межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в соответствии с проектом закона Российской Федерации «О федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
Валерий Жондоров также озвучил параметры регионального бюджета на 2019 и 2020 годы: доходы – 156 млрд. 638 млн. рублей и 166 млрд. 680 млн. рублей соответственно, расходы – 158 млрд. 481 млн. рублей и 168 млрд. 129 млн. рублей, дефицит – 1 млрд. 843 млн. рублей и 1 млрд. 449 млн. рублей.
Обращает внимание значительное снижение объёма дефицита бюджета, что связано с ограничениями для поддержки необходимого уровня государственного долга на безопасном экономическом уровне.
Бюджет республики представлен в виде комплекса 23 государственных программ, направленных на достижение семи стратегических целей и непрограммной части.
Одним из основных источников финансирования дефицита государственного бюджета и погашения долговых обязательств в 2018 году и в плановом периоде 2019-2020 годов будут выступать государственные заимствования. Соответственно, прогнозируется рост государственного долга республики. В 2018 году объём государственного долга республики составит 52 млрд. 535 млн. рублей, в 2019 году – 53 млрд. 111 млн. рублей, в 2020 году – 54 млрд. 950 млн. рублей.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Доходы госбюджета Якутии на 2018 год составят около 170 млрд рублей
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