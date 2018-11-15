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Авиакомпания "Якутия" открыла продажу авиабилетов по субсидированным тарифам
Период продажи: с 11 декабря 2018 года по 31 декабря 2019 года. Период выполнения полетов: с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
Воспользоваться льготными тарифами могут следующие категории граждан Российской Федерации: молодежь до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды 1-й группы, инвалиды с детства 2-й и 3-й группы, граждане, сопровождающие инвалидов 1-й группы, граждане, сопровождающие детей-инвалидов, а также члены многодетных семей, имеющие удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Подробно с перечнем субсидированных перевозок Авиакомпания «Якутия» можно ознакомиться здесь.
- Авиакомпания "Якутия" открыла продажу авиабилетов по субсидированным тарифам
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