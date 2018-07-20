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Пятница| 10 Августа, 13:54 |
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Мерзлота в Якутии перестает быть вечной
Мерзлота тает, и это во многих регионах Дальнего Востока создает проблемы для строительства, сельского хозяйства, горнорудной промышленности, транспорта и других сфер деятельности, от которых зависят жизнь, занятость и благополучие людей на огромных территориях. Как утверждают эксперты, в России потепление в настоящее время идет быстрее, чем в странах Европы в 1,5-2 раза, и в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на Земле. За последние десять лет повышение среднегодовой температуры атмосферы в России составило 0,42 градуса.
С каждым годом все теплее
Директор Гидрометцентра России Роман ВИЛЬФАНД, подводя итоги 2017 года, вновь отметил, что средняя температура воздуха по стране оказалась самой высокой за всю историю метеонаблюдений России, которая насчитывает свыше ста лет. Прежний рекорд был установлен годом ранее. И то, что с начала этого века температурные максимумы перекрываются из года в год, свидетельствует, что глобальное потепление - реальность, как бы ее ни пытались отрицать отдельные ученые и политики.
Главный метеоролог страны отметил, что в минувшем году особенно существенными погодные аномалии были в российской Арктике, где средняя температура оказалась выше нормы на 3-4 градуса. В Сибири и на дальневосточном севере средняя температура прошлой зимы была на 2 градуса выше сложившихся норм, в то время как в европейской части страны нормы оказались превышены всего на 1 градус.
Кандидат географических наук, ведущий климатолог Института мерзлотоведения Юрий СКАЧКОВ, говоря о глобальном потеплении и его влиянии на Якутию, отметил, что сообществом климатологов мира до конца этого века выданы самые различные сценарии развития глобальной ситуации - от возможного похолодания вплоть до температурного апокалипсиса на отдельных территориях из-за сильной жары. Что же касается ситуации в этом регионе, то, анализируя данные 52 метеостанций из 108 существующих с 1966 по 2015 год, он отметил, что по всем ним наблюдается повышение среднегодовой температуры. И происходит это в основном за счет повышения средних температур зимнего периода - летом они мало меняются.
Юрий Борисович отмечает, что климат в Якутии меняется в контексте глобального потепления климата земли, и России в частности, которое последние 10-15 лет держится на очень высоком уровне, и эти годы были самыми теплыми в истории земли за все время метеонаблюдений. Теперь зимой уже нет прежних аномально низких температур, как - 55-59 градусов, которые наблюдались в 1979 году. Зачастую температура зимой лишь изредка превышает 50 градусов. При этом ветер практически отсутствует, если температуре ниже - 40 градусов.
Ученый считает, что это происходит, прежде всего, под влиянием парникового эффекта за счет увеличения в атмосфере углекислого газа - с конца ХIХ века по настоящее время рост его доли составил полтора раза. В меньшей степени на потепление климата влияет увеличение доли метана. Однако последние исследования показывают, что рост доли в атмосфере метана необходимо тоже серьезно учитывать. Его в атмосфере заметно меньше углекислого газа, но на процессы глобального потепления он, как считают эксперты, воздействует минимум в 10 раз сильнее, чем CO2.
В ТОП-10 наиболее ярких и важных научных результатов по итогам 2017 года для научного портала Indicator.Ru эксперты Российского научного фонда (РНФ) в разделе «Науки о Земле» назвали лучшим исследование ученых Томского политехнического университета, которое доказывает, что подводная мерзлота Восточно-Сибирского арктического шельфа деградирует значительно быстрее, чем считалось прежде, и это серьезно повышает массированные выбросы метана, считающегося вторым по значимости парниковым газом.
Ранее предполагалось, что до конца нынешнего века протаивание подводного слоя льда в морях Восточной Арктики не может превысить нескольких метров, а зоны полного протаивания льда могут возникнуть на шельфе лишь через сотни, а то и тысячи лет. То есть выход в атмосферу метана, связанного мерзлотой и льдом, не должно было превышать угрожающих объемов. Но, исследуя результаты повторного бурения скважин, выполненных Институтом мерзлотоведения СО РАН, томские ученые выяснили, что вертикальное протаивание подводной мерзлоты ускорилось, и за последние 30 лет доходило до 18 см в год при среднем значении 14 см в год, а это практически на порядок быстрее, чем считалось прежде. Фоновые концентрации содержания метана в приводном слое в зоне восточной Арктики сегодня превышают фоновые по планете в 2-4 раза, и, видимо, именно это стимулирует более ускоренный «разогрев» воздуха над Северным Ледовитым океаном, чем над континентальными северными и восточными территориями страны, что следует из оценки главного метеоролога. Это, в частности, влияет на стремительное сокращение шапки ледовых полей в Северном полушарии.
Процесс потепления Арктики не ограничивается прошлым и началом этого века. История ее освоения в последние несколько веков богата исчезновением многочисленных северных островов, державшихся на вечной мерзлоте. Они остались лишь в былых описаниях и легендах. А в перспективе - утрата вследствие истончения слоя вечной мерзлоты и повышения уровня океана новых островов и больших материковых территорий на севере и востоке России.
В принципе в позднем плейстоцене - всего 140 тысяч лет назад - для Якутии были характерны степные ландшафты с животными, которые сегодня характерны для Средней Азии. Глобальное потепление может подтолкнуть процесс возврата на эти территории умеренного климата взамен экстремального.
Однако быстрого потепления быть не может. Научный руководитель лаборатории ландшафтоведения Северо-Восточного федерального университета Юрий ДАНИЛОВ, анализируя данные Института мерзлотоведения СО РАН, говорит о том, что темпы потепления все же резко снизились, и можно говорить даже о какой-то стабилизации. Вероятно, в природе включаются какие-то компенсационные процессы, начинает проявлять себя цикличность. Но и говорить о том, что тенденция потепления в Якутии сходит на нет, пока рано. Тем более, что прогнозы слишком разные.
К северному теплу надо приспосабливаться
В ноябре прошлого года в ходе телеконференции Якутск - Санкт-Петербург на тему «Адаптация к изменению климата в регионах России» заведующий лабораторией Института мерзлотоведения Александр ФЕДОРОВ отметил, что потепление климата сильно сказывается на криогенных ландшафтах Якутии. Их деградация идет значительными темпами, и в последние 30 лет в наиболее населенных равнинных территориях региона она затронула до 30-40% участков населенных пунктов. Для многих зданий и сооружений это является серьезной опасностью.
Ранее ученый отмечал, что вечная мерзлота в районе Якутска может к 2040 году исчезнуть вообще. Исследования показали, что средняя температура участков города с 1960-го года по 2007-й повысилась с -8 градусов до -4, то есть практически в два раза. Этот процесс характерен и особенно опасен и для других населенных равнинных территорий региона, составляющих 30% его площади.
Ежегодное протаивание мерзлоты ухудшает условия хозяйствования на 80% территорий Якутии, где ведется сельскохозяйственная деятельность. По данным ученых, грунт в среднем проседает на 10−14 см в год. Прошлой зимой на севере региона было столь аномально тепло, что даже в январе лед был слаб, автозимники начали действовать на месяц позже, чем обычно, и северный завоз сильно отставал от графика.
Александр Федоров отметил: «С 1980-х годов средняя годовая температура в районе Якутска повысилась на три градуса. В центральной части республики появляются термокарстовые обводненные озера, участки земли на деградирующих местах приходят в негодность: на них нельзя строить, вести сельскохозяйственную деятельность». К этому стоит добавить, что отступление береговой линии Северного Ледовитого океана в Якутии ежегодно составляет от 2 до 15 метров, несколько меньше пока потери Чукотки.
Сотрудница этого же института Вера САМСОНОВА считает, что вечная мерзлота в Якутии стремительно тает. Есть прогноз, что к середине этого века она может исчезнуть на 4−5 метров в глубину, и это грозит серьезными последствиями.
Усугубляет ситуацию вырубка лесов в районе вечной мерзлоты. На вырубленных участках таяние ускоряется. А в целом, главными угрозами изменения климата для ДФО на сегодня определены: таяние вечной мерзлоты, рост числа наводнений и лесных пожаров.
В Санкт-Петербурге на VII Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» в декабре прошлого года отмечалось, что в Якутии, как самом холодном регионе страны, негативные последствия глобального потепления будут развиваться значительно быстрее, чем на европейском и сибирском севере страны, и на Чукотке.
Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир ПРОКОПЬЕВ на этом форуме отметил, что нарушения правил ведения хозяйственной деятельности на криолитозоне усугубляют этот процесс. Территории с вечной мерзлотой теряют свои функциональные свойства и продуктивность. На них стало опасно строить и вести хозяйственную деятельность. Если не предпринять серьезных мер по защите российской вечной мерзлоты, то к середине XXI века она может остаться всего на 20% площадей из имеющихся на сегодняшний день.
Российские и американские ученые предполагают, что уже к середине века несущая способность пород и грунтов, включающих вечную мерзлоту, может уменьшиться на 75-95%, что приведет к настоящей трагедии - огромный фонд жилой и нежилой недвижимости окажется под угрозой массовых деформаций и обрушений. К середине 2020-х годов могут потерять нормативную устойчивость здания и сооружения в Анадыре и Салехарде, к 2040-му - в Якутске и Норильске.
Закон защитит мерзлоту
В апреле прошлого года Указом президента РФ Владимира ПУТИНА была утверждена Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года. В ней, в частности, было записано, что разрушение вечной мерзлоты относится к опасным геокриологическим процессам, вызывающим чрезвычайные ситуации природного характера.
А накануне принятия Стратегии, в марте, на VIII Международном форуме «Экология» субъектам Арктической зоны РФ предлагалось инициировать принятие федерального закона «Об охране вечной мерзлоты».
Эти два события послужили поводом для создания парламентом Якутии рабочей группы, которая с участием ученых разработала проекты регионального и федерального законов «Об охране и рациональном использовании вечной мерзлоты».
Якутские законодатели заручились поддержкой законодательных органов других субъектов ДФО и регионов российского Крайнего Севера, Забайкалья и Сибири. 20 декабря минувшего года парламент Республики Ил Тумэн в первом чтении принял проект регионального закона, позволяющий, еще до принятия федерального, усилить мониторинг за состоянием вечной мерзлоты и ее изучение. Как отметил Владимир Прокопьев, это важно, чтобы уже сейчас «при проектировании и строительстве крупных объектов учитывался этот фактор».
Якутские депутаты разработали текст и федерального закона, который позволит улучшить защиту всей российской мерзлоты. В марте проект федерального законопроекта предполагается обсудить на IX форуме «Экология». Работу над федеральным законом «Об охране и рациональном использовании вечной мерзлоты» в настоящее время в Госдуме продолжает совместная рабочая группа из числа парламентариев Дальнего Востока и Забайкалья. Положения закона дорабатываются, чтобы в дальнейшем внести его на рассмотрение в Федеральное Собрание.
В уже имеющийся текст проекта федерального закона вписаны предложения ввести госрегистрацию факторов, влияющих на состояние вечной мерзлоты. Разработчики закона считают, что необходимо определить порядок мониторинга и механизм государственного и общественного надзора за состоянием вечной мерзлоты, выработать нормативы антропогенного воздействия, принять требования к хозяйственной и иной деятельности, воздействующей на состояние грунтов в зоне вечной мерзлоты, определить ответственность за нарушение норм и законов в области охраны вечной мерзлоты. Предполагается, что закон послужит основой и для изучения, и для грамотного использования вечной мерзлоты.
Усилившееся внимание государства к развитию северных и восточных территорий требует очень серьезного подхода к учету фактора деградации вечной мерзлоты и возможных от этого последствий. Принятие Арктической доктрины, новых законов, регулирующих проживание и деятельность на вечномерзлых землях, и их выполнение должно предотвратить огромные ущербы, снизить риски инвесторов, лучше регулировать строительную деятельность в преддверии осуществления крупных проектов, уменьшить вред экологии.
Председатель парламента Якутии Александр ЖИРКОВ считает, что «федеральным законом крайне важно обеспечить законодательное регулирование использования и охраны вечной мерзлоты для поддержания хрупкого экологического баланса». Положения законопроекта обсуждались на парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» в минувшем октябре и на многих других региональных форумах.
В законотворческую деятельность по сохранению вечной мерзлоты и регулированию деятельности в ее условиях в настоящее время вовлечен Минстрой РФ. Ему было поручено разработать рекомендации по организации сети геотехнического мониторинга крупных городов, расположенных в зоне вечной мерзлоты, в том числе в Якутии и Чукотском АО.
Предполагается, что свои рекомендации и новые регламенты для строительства в российской Арктике Минстрой РФ примет в 2020 году. Тем не менее, специалисты предлагают не дожидаться, когда регламенты появятся, а уже сегодня массово переходить на использование новых технологий строительства, учитывающих быстрое таяние вечной мерзлоты. Это позволит избежать серьезных потерь, когда нагрузка от вновь построенных объектов перейдет с вечной мерзлоты на ослабленные от потепления грунты.
Извлечь из ситуации пользу
В конце декабря в Москве в рамках Дней Якутии проходил круглый стол «Холод и Цивилизация», инициатором которого выступил Арктический государственный институт культуры и искусств. На нем профессор Государственного университета морского и речного флота им. Адм. Макарова из Санкт-Петербурга Лариса КРУГЛОВА особое внимание участников обратила на 10 ключевых изменений в связи с потеплением Арктики, которые прогнозирует Арктический совет северных стран. Среди них - таяние грунта, которое грозит нарушением транспортных перевозок и ущербом зданиям и иной инфраструктуре, сдвиги ареалов различных видов растительности и арктической фауны и пр. Но при этом может улучшиться доступ к ряду ресурсов, которые сегодня недоступны или труднодоступны, улучшится морская и речная навигация и т.д.
Обстоятельный разговор об адаптации экономик дальневосточных регионов к изменениям климата и их последствиям планируется 11-12 апреля в Красноярске на XIII Генеральной Ассамблее неправительственной организации «Северный форум», который состоится во время проведения Красноярского экономического форума.
К заседанию Генассамблеи Северного форума должен определиться костяк рабочей группы этой общественной организации по изменению климата в регионах Дальнего Востока. Ее состав из отечественных и зарубежных экспертов начал формироваться в конце минувшего года. По словам руководителя департамента по внешним связям Якутии, председателя рабочей группы Владимира ВАСИЛЬЕВА, наиболее острые проблемы, которыми она будет заниматься - это развитие региональной инфраструктуры, планирование системы расселения в меняющихся условиях, в том числе с учетом реализации программы выделения желающим «дальневосточного гектара», выработка рекомендаций по внедрению мер адаптации к меняющемуся климату для региональных правительств.
По данным Минприроды, изменения климата в РФ до 2030 года могут стоить потерь в среднем до 1-2% годового ВВП, а по отдельным территориям потери возможны на уровне 4-5% ВРП.
При правильном подходе потенциальные ущербы от глобального потепления и утраты части вечной мерзлоты могут с лихвой перекрываться положительными экономическими эффектами. Но над ними надо работать. Например, от наводнения на Амуре в 2015 году потери составили 57 млрд рублей или же 0,8% от ВВП РФ. Но к этим потерям не относится бесполезный «слив» пресной воды в океан, при том, что в мире пресной воды остро не хватает. То есть ее «излишек» надо уметь взять и экономически выгодно поставить туда, где она требуется. Кстати, при излишке воды по бассейну Амура, соседний Байкальский регион ее теряет, и это ведет к обмелению самого глубоководного пресного озера мира Байкал и повышению температуры его воды, что уже заметно влияет на экологию этого региона страны. То же таяние вечной мерзлоты - это одновременно и высвобождение огромных масс воды хорошего качества.
- К сожалению, наш институт сегодня абсолютно не задействован в решении проблем, связанных с утратой дальневосточными территориями вечной мерзлоты, - отмечает заместитель директора отраслевого строительного института ДальНИИС по науке Светлана ВАВРЕНЮК. - Деньги нам на эти цели сегодня не выделяются, хотя у нас имеются хорошие потенциал и опыт, есть специалисты по бетону и основаниям зданий, строительным конструкциям и материалам. Но и в отсутствие такого государственного заказа мы участвуем во многих проектах создания на Дальнем Востоке уникальных объектов и комплексов, и стараемся закладывать в них самые современные решения.
Досье «Дальневосточного капитала»: Северный форум - международная неправительственная организация, объединяющая губернаторов северных регионов, которая обладает статусом наблюдателя при Арктическом совете и наделена консультативным статусом ЭКОСОС ООН. В Северный форум входит ряд регионов РФ, включая дальневосточные, представители регионов Исландии, США, Республики Корея, Японии и Финляндии. Ранее, до 2013 года секретариат организации располагался в Анкоридже на Аляске, сейчас - в Якутске.
Во внедрении новых технологий на территориях, теряющих вечную мерзлоту, сегодня принимают участие многие отечественные институты и крупные компании, которые в своих разработках пытаются предложить решения, одновременно положительные и для сохранения хрупкой северной экологии, и для повышения хозяйственно-экономического эффекта.
Например, ученые из Санкт-Петербурга и Владивостока разработали добавки и присадки для бетонов, позволяющие вести их укладку при минусовых температурах. Норильский научно-исследовательский центр изучения мерзлоты «Экофундамент» разработал комплекс мер по надежному строительству капитальных зданий и сооружений на вечной мерзлоте. Он включает мониторинг состояния конструкций, позволяющий судить об изменениях конструктивных характеристик объектов в ходе их эксплуатации. В компании «Воркутауголь» для устойчивости фундаментов на вечномерзлых грунтах начали использовать сезонные охлаждающие установки, которые накапливают потенциал отрицательных температур для устойчивости грунтов под объектом в летнее время. Учеными для восстановления утрачиваемой на северных и дальневосточных землях зелени на рекультивируемых территориях в настоящее время предложено свыше трехсот растений. Если их массовые посадки окажутся успешны, то это окажет благоприятное воздействие на сохранение вечной мерзлоты, к которой в России давно привычны и научились использовать себе во благо.
Сегодня предлагается множество умных и ценных решений. Однако самое ценное - это не опоздать с ними, применить их как можно быстрее. Ведь прогноз на будущее по изменению климата Дальнего Востока довольно тревожный. Эксперты Института глобального климата и экологии предполагают, что до 2030 года средние значения среднегодовой температуры в ДФО повысятся на 1,6−1,7 градуса по сравнению с началом 1980-х. Количество осадков и вод, высвобождаемых в теплое время года при таянии мерзлоты, тоже значительно увеличатся. И эти угрозы, грозящие катаклизмами, надо суметь встретить достойно.
Фото Павла Жданова, Петра Оконешникова.
Виктор КУДИНОВ.
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