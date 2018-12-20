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АЛРОСА в январе реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на $281,5 млн
За первый месяц текущего года Группа АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $281,5 млн (-44% г/г). Объем продаж алмазного сырья составил $278,2 млн, бриллиантов − $3,4 млн, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
"В январе активность на рынке была ниже обычной для начала года. После активного пополнения запасов в мидстриме в декабре 2018 г. (объем продаж в этом месяце увеличился на 20% к ноябрю 2018 г. и на 46% к декабрю 2017 г.) январские продажи снизились. Вместе с тем, совокупные продажи за два месяца – в декабре 2018 г. и январе 2019 г. – составили $601,9 млн, что является средним показателем за последние три года. Продажи на алмазном рынке всегда цикличны, и судя по всему мы наблюдаем ожидаемую коррекцию после пиковых значений в предшествующие периоды", – отметил заместитель генерального директора АЛРОСА Юрий Окоемов.
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