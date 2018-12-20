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14 Февраля 2019, 09:45 | Регион сегодня |

ТОР "Южная Якутия" запущен уникальный добычный комплекс

Резидент ТОР "Южная Якутия" ГК "Колмар" планирует увеличить добычу угля в шахте "Денисовская".

В шахте установлен очистной механизированный комплекс польской фирмы "FAMUR", позволяющий осуществлять добычу угля в 2,5 раза производительнее. Аналогов подобного комплекса в Якутии еще не было, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).

Монтаж оборудования для очистной выработки был завершен в декабре прошлого года. Его длина составила 300 метров. Оборудование состоит из секции механизированной крепи, лавного конвейера, комбайна, перегружателя с дробилкой, электрооборудования и маслостанции.

"Механизированный комплекс позволит довести месячную добычу угля на шахте "Денисовская" до 250 тыс. тонн.  Если на первом участке шахты сейчас трудится 340 человек, а объем добычи составляет 120-160 тыс тонн угля в месяц, то на участке, где установлен комплекс "FAMUR", будет работать всего 140 человек и добыча составит 250 тыс тонн угля в месяц. Благодаря новому комплексу, мы сможем осуществлять отработку угольных пластов в 2,5 раза эффективнее" - прокомментировал генеральный директор ООО "УК "Колмар" Артем Левин.

Комплекс полностью автоматизирован и может работать полностью дистанционно. Управление системами осуществляется из кабины оператора, где на компьютерах отслеживаются показатели, отвечающие за состояние оборудования и технических процессов, таких как запуск, контроль орошения, охлаждения и всех дополнительных процессы работы комплекса. Высокоскоростной Интернет обеспечивает бесперебойную связь с центральным пультом управления на поверхности.

Как пояснили в УК "Колмар", целью модернизации предприятий является не только выход на новые производственные показатели, но и улучшение условий труда для сотрудников. Современное оборудование и техника позволяет осуществлять работу в комфортных условиях, а также получать хороший профессиональный опыт.

В настоящее время компания "Колмар" ведет переговоры с польскими поставщиками о приобретении механизированного очистного комплекса для шахты "Восточная Денисовская".

"Колмар" активно развивает производство - за прошедший год холдинг запустил новую 6-миллионную фабрику "Денисовская", начал строительство горных выработок 4-милионной шахты "Восточная Денисовская", выполнил подготовительные работы по строительству новой 12-миллионной шахты "Инаглинская", а также дал старт строительству 12-милионной обогатительной фабрики "Инаглинская-2". Кроме того, компания проводит масштабное переоснащение производственных объектов современной высокопроизводительной техникой и оборудованием из Китая, Японии, Польши, США и Германии.

Сейчас "Колмар" является одной из самых крупных компаний на Дальнем Востоке. "Колмар" объединяет промышленные предприятия по добыче и переработке коксующихся углей, расположенные на территории Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия). А также ведет строительство терминала для перевалки угля в Ванинском районе Хабаровского края. Реализация стратегии развития к 2022 году выведет "Колмар" в пятерку угольных компаний России.

Минвостокразвития РФ

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: ТОР Южная Якутия  Денисовская  Колмар 


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