|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 14 Мая, 22:52 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
ОАО "РЖД" и Правительство Республики Саха (Якутия) подписали соглашение о сотрудничестве
Подписи под документом поставили начальник Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Николай Маклыгин и председатель правительства Республики Саха (Якутия) Евгений Чекин.
Соглашение определяет перспективные точки взаимодействия железной дороги с властями субъекта Российской Федерации в вопросах увеличения грузовой базы, перевозок пассажиров, реализации инвестиционных проектов, социальной поддержки населения.
Основным грузом, перевозимым по территории Якутии, является уголь. В прошлом году погрузка составила 7,3 млн тонн, за 4 месяца 2018 года было погружено 2 млн тонн.
Железнодорожное пассажирское сообщение в регионе осуществляется четырьмя поездами дальнего следования, в 2017 году их услугами воспользовались 75 тыс. человек. Улучшается качество обслуживания пассажиров вокзального комплекса Нерюнгри, который находится на балансе Дальневосточной региональной дирекции железнодорожных вокзалов. За последние годы в его развитие вложено 3 млн рублей, а до 2020 года запланировано инвестировать еще 10 млн рублей.
- ОАО "РЖД" и Правительство Республики Саха (Якутия) подписали соглашение о сотрудничестве
- В Якутии "Путешествие на Полюс холода" стало лучшим туристическим проектом
- Якутия активно развивает рекреационный и событийный туризм
- Концерн "Сахабулт" хочет сделать Якутию столицей меховой моды
- Резидент ТОР "Южная Якутия" - новая фабрика по обогащению угля
- Фабрика "Денисовская" в Южной Якутии стала примером плодотворного сотрудничества бизнеса России и КНР
- Александр Жирков представил в ООН отчет об исполнении международного проекта по сохранению культурного наследия коренных народов
- Елена Голомарева: Государственный бюджет республики не должен экономить на арктических и северных районах
- Александр ЖИРКОВ, председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): Повестка дня: экономический рост и экологическая безопасность
- Кредитно-документарный портфель ВТБ в Якутии превысил 10 миллиардов рублей
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.