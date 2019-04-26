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13 арктических улусов включены в состав Арктической зоны Российской Федерации
Соответствующий указ № 220 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. № 296 «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации» глава государства Владимир Путин подписал в понедельник, 13 мая. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации. Указ уже вступил в силу, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
Напомним, ранее в состав Арктической зоны РФ были включены всего пять районов Якутии – Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Нижнеколымский и Усть-Янский улусы – расположенные вдоль побережья Северного Ледовитого океана, а восемь труднодоступных улусов, которые также находятся за Полярным кругом, не вошли в перечень сухопутных территорий Арктической зоны России.
Как отметил глава Якутии Айсен Николаев в своём Instagram, «свершилось то, чего республика добивалась многие годы». Новым указом Президент страны Владимир Путин включил дополнительно в состав сухопутных территорий Арктической зоны Российской Федерации ещё восемь районов Якутии – Абыйский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Оленёкский, Среднеколымский и Эвено-Бытантайский улусы.
«Теперь здесь смогут действовать программы по развитию Арктики, так же, как и на территориях Аллаиховского, Анабарского, Булунского, Нижнеколымского и Усть-Янского улусов», – сказал Айсен Николаев и от имени всех жителей Якутии выразил благодарность Президенту РФ за поддержку. «Уверен, что это решение поможет нам развивать нашу Арктику более быстрыми темпами!» - подчеркнул Айсен Николаев.
С полным тексом Указа Президента РФ «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. № 296 «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации» № 220 от 13 мая можно ознакомиться здесь.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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