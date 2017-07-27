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В Якутии Тарынский горно-обогатительный комбинат обеспечит работой 450 человек
Новое предприятие запускается с оказанием со стороны государства инфраструктурной поддержки, которую могут получить по решению Правительства России инвесторы на Дальнем Востоке. Решение о предоставлении субсидии было одобрено в августе прошлого года.
"Строительство Тарынского горно-обогатительного комбината на месторождении Дражное – один из проектов группы компаний GVGold. При условии его реализации в суровых климатических условиях, на Полюсе холода России в Якутии, команде Тарынской бизнес-единицы GVGold (АО «ТЗРК») удалось в рекордные сроки, за 2 года, построить высокотехнологическое горно-добывающее предприятие. Проектная мощность фабрики составляет 700 тыс. тонн руды в год. Благодаря господдержке уже построена линия электропередач, ведется проектная работа по подготовке реконструкции автомобильной дороги муниципального назначения в Оймяконском муниципальном улусе", - прокомментировал Герман Пихоя, генеральный директор ПАО «Высочайший» (GVGold).
В прошлом году было завершено строительство зданий и сооружений первого пускового комплекса ГОКа, проведен монтаж технологического оборудования, построены все необходимые здания и площадки вахтового поселка, начались горные работы.
Как отметил Герман Пихоя, ввод в эксплуатацию Тарынского ГОКа позволит обеспечить работой 450 человек.
Общий объем инвестиций в реализацию проекта составил 9,8 млрд рублей, из которых объем государственной инфраструктурной поддержки - 978 млн рублей. После запуска предприятия и его выхода на проектную мощность ежегодные налоговые отчисления в региональный и федеральный бюджеты составят около 500 млн рублей.
Напомним, в этом году Восточный экономический форум пройдет с 6 по 7 сентября во Владивостоке. По словам главы Минвостокразвития России Александра Галушки, на участие в Форуме уже подано на 30 процентов больше заявок, чем в прошлом году.
«С уверенностью можно сказать, что главы ведущих компаний АТР и руководители крупнейших российских компаний приедут на Форум», - отметил Министр Российской Федерации.
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