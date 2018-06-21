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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 09 Июля, 12:43 |
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В Республике Саха (Якутия) инвестиции в основной капитал выросли на 21,5%
Объем инвестиций в основной капитал в январе-октябре 2016 года составил 198,6 млрд рублей или 121,5% к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах, сообщает журнал "Дальневосточный капитал".
По информации Департамента экономики и промышленной политики Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я), увеличение объемов инвестиций в основной капитал связано с увеличением вложений организаций в строительство сооружений, приобретение машин и оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря, сообщили "Дальневосточному капиталу" в Управлении по работе со СМИ Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я).
Так, в Западной Якутии ПАО «Сургутнефтегаз» ведется разработка Талаканского нефтегазоконденсатного месторождения и Алинского нефтяного месторождения. Компанией «Сахатранснефтегаз» продолжается разработка Среднетюнгского и Отраднинского нефтегазоконденсатного месторождения. ООО «Таас-Юряхнефтегаздобыча» ведется разработка Центрального нефтяного блока и Курунгского лицензионного участка Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения.
Продолжаются работы на стратегической железнодорожной линии «Беркакит-Томмот-Якутск». Завершено строительство первой очереди транспортно-логистического центра Нижний Бестях: проделаны работы по устройству железнодорожных путей, планировке и отсыпке территории под площадку для хранения негабаритных грузов, электромонтажные работы, решены вопросы по газификации участка.
Реализуются региональные инвестиционные проекты по освоению Эльгинского каменноугольного месторождения в Нерюнгринском районе (срок ввода в эксплуатацию в 2025 году), а также золоторудного месторождения «Рябиновое» Алданского района (срок ввода в эксплуатацию – 2017 год).
На четвертый квартал 2016 года запланирован пуск основного оборудования и выдача электрической мощности ЯГРЭС-2, ввод объекта – в 2017 году.
До конца 2016 года на территории опережающего социально-экономического развития «Индустриальный парк «Кангалассы» запускаются инвестиционные проекты первых резидентов с частными инвестициями в промышленные объекты 191,5 млн. рублей, бюджетными инвестициями в инфраструктуру 213,3 млн. рублей: круглогодичная теплица для выращивания овощей и зелени (ООО «Саюри»), производство твердотопливных котлов длительного горения (ООО «Саха Липснеле»), производство акриловых красок (ООО «Бигэ»), производство преформ и тары ПЭТ (ООО «Сахапластех»).
Журнал "Дальневосточный капитал".
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