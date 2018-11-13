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Избран новый состав наблюдательного совета АЛРОСА
По предварительным результатам голосования, в наблюдательный совет вошли три новых представителя от Республики Саха (Якутия) - глава республики Айсен НИКОЛАЕВ, председатель правительства республики Владимир СОЛОДОВ и бывший постоянный представитель Республики Саха (Якутия) в Санкт-Петербурге (до 2015 года) Галина МАКАРОВА, сообщает пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия).
Они заменили в составе набсовета бывшего главу Якутии, ныне сенатора Совета Федерации от Республики Саха (Якутия) Егора БОРИСОВА, бывшего председателя регионального правительства Евгения ЧЕКИНА, а также экс-председателя государственного комитета по ценовой политике - региональной энергетической комиссии Валентину ЛЕМЕШЕВУ.
В набсовет «АЛРОСА» входят 15 человек. Окончательные итоги голосования и полный состав Набсовета АЛРОСА раскроет позднее.
Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2018 год.
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