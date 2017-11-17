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По итогам экологического конкурса Республика Саха (Якутия) вошла в "Золотой резерв"
Национальный экологический Оскар из рук председателя ОЭОД «Зеленая Россия» Константина Курченкова получил министр охраны природы республики Сахамин Афанасьев.
Константин Курченков отметил, что Республика Саха (Якутия) – это регион, с которого можно брать пример бережного отношения к родной природе.
«Это самый экологически чистый регион нашей страны. Этой весной мне посчастливилось побывать в Якутии, там живут самые настоящие энтузиасты охраны природы, они подают добрый пример в деле добровольчества и наставничества. Любовь к родной природе у якутян прививается с молоком матери и это действительно похвально», - сказал К. Курченков.
В свою очередь, Сахамин Афанасьев подчеркнул, что Якутия является одним из самых активных участников мероприятий Зеленой России.
«В этом году в рамках Всероссийского субботника «Зеленая Россия» по всей республике проведено более 5 тысяч субботников с участием 173 тысяч человек», - сообщил министр.
Необходимо отметить, Республика Саха (Якутия) ежегодно занимает призовые места в конкурсах «Зеленая Россия», «Экологического Фонда имени В.И. Вернадского». В 2013 году, в Год охраны окружающей среды РФ, Якутия стала обладателем главной награды международных экологов – премии Global Eco Brand Award в номинации «Эколидер», сообщили журналу "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе Минприроды Якутии.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- По итогам экологического конкурса Республика Саха (Якутия) вошла в "Золотой резерв"
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