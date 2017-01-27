|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 16 Февраля, 16:56 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Якутии "в зиму" выпустят на волю лесных бизонов
Выпускать бизонов планируется «в зиму», в октябре-ноябре текущего года. «Время выбрано не случайно. Снежный покров позволит легче отследить передвижения стада, при этом мы продолжим подкармливать бизонов. Это позволит удержать их в первое время на определенной территории, ведь на начальной стадии они должны находиться под пристальным наблюдением» - сообщил сотрудник Дирекции биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Министерства охраны природы Якутии Андрей Попов.
В питомнике «Тымпынай» сегодня в отдельный загон на отстой помещено порядка 30 бизонов, в том числе 6 самцов. Основу стада при этом составляют самки разных возрастов и телята, родившиеся в условиях Якутии. Именно на доминантных самок планируется установить спутниковые навигаторы, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республика Саха (Якутия).
Напомним, что акклиматизация лесных бизонов в Якутии начата в 2006 году в рамках совместного с канадцами проекта. Первая партия восьмимесячных бизонов была доставлена из, на тот момент единственного в мире, питомника чистокровных лесных бизонов канадского национального парка «Элк Айленд». Успешная акклиматизация первой партии позволила в рамках проекта осуществить еще два завоза партиями по 30 голов в 2011 и 2013 годах.
По данным Минохраны природы Якутии численность бизонов на территории региона составляет более 170 голов. 88 из них родилось в Якутии.
Бизоны содержаться в двух питомниках – «Усть-Буотама» (Хангаласский район) и «Тымпынай» (Горный район).
По результатам научных исследований природно-климатические условия Центральной Якутии полностью соответствуют экологическим требованиям вида. Так, широко распространенные в этой части республики мелкодолинные угодья являются обширной нишей для создания микропопуляций бизонов.
Как показала практика, взрослые бизоны хорошо переносят зиму без искусственной подкормки, питаясь подножным и веточным кормом. При этом снежный покров в 30-45 сантиметров не является для них серьезным препятствием.
Сегодня, по мнению якутских ученых адаптация к условиям Якутии с коротким летом, крайне низкими зимними температурами протекает успешно и позволяет с полным основанием приступить к их выпуску в природную среду.
Досье "Дальневосточного капитала": Интродукция лесного бизона – важнейшее событие обновления фауны не только России, но всей Евразии. Мероприятие проводится с целью восстановления былого ареала лесного бизона и имеет, прежде всего, естественно-историческое и научно-культурное значение. Проект направлен на решение практических задач обогащения биологического разнообразия.
- В Якутии "в зиму" выпустят на волю лесных бизонов
- В Ил Тумэне хотят закрепить законом согласование условий участия недропользователей в СЭР регионов и муниципалитетов
- В Якутии пройдут испытания водородной турбогенераторной установки
- Объем привлечения средств клиентов ВТБ в Якутии составил 10 млрд рублей
- В обновленный вариант госпрограммы по развитию Арктики включены предложения Минэкономики Якутии
- Республика Саха (Якутия) вошла в двадцатку Дельфийского рейтинга за 2016 год
- Вклад ТОСЭР "Южная Якутия" в валовый региональный продукт региона до 2025 г. оценивается на уровне более 250 млрд рублей
- С Якутии стартует самый масштабный проект Russian Startup Tour-2017
- ВТБ финансирует подготовку к навигации Ленского объединенного речного пароходства
- Правительство России утвердило создание ТОР "Южная Якутия"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.