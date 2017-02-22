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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 16 Марта, 13:54 |
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Сергей Иванов избран президентом АЛРОСА
СМИ сообщили, что глава алмазной монополии разошелся с чиновниками во взглядах о путях развития компании. В конце февраля полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев заявил, что пост займет вице-президент Сбербанка Сергей Иванов-младший, сын бывшего главы администрации президента Сергея Иванова.
После того, как Иванов был представлен на должность, глава Якутии Егор Борисов встретился с председателем наблюдательного совета АЛРОСА Антоном Силуановым и вновь назначаемым президентом компании. Ил Дархан сделал особый акцент на том, что Республика Саха была и будет оставаться активным акционером, влияющим на деятельность алмазной монополии.
«В течение полутора часов мы беседовали с Сергеем Сергеевичем (Ивановым,- прим. ред). С моей стороны было подчеркнуто, что АЛРОСА — горнодобывающая компания, работающая на мировом уровне и занимающая лидирующие позиции. Мы говорили о значительной роли предприятия в жизни республики, о некоторых скрытых нюансах работы акционерного общества, имеющихся сложностях, новых технологических и геологоразведочных задачах, других важных моментах», — заявил Егор Борисов.
Глава региона добавил, что Сергей Иванов-младший произвел на него впечатление человека достаточно опытного, принципиального, интеллигентного, конструктивно мыслящего, прекрасно разбирающегося в особенностях мировой и отечественной экономики.
Досье "Дальневосточного капитала": Сергей Сергеевич Иванов родился 23 октября 1980 года в Москве. Окончил в 2001 году Московский государственный институт международных отношений по специальности «экономика», в 2002-м – по специальности «финансы и кредит». В 2002–2005 гг. занимал различные должности в Государственной инвестиционной компании и ОАО «Газпром». В 2005–2011 гг. – вице-президент, первый вице-президент, заместитель председателя правления ОАО «ГАЗПРОМБАНК». В 2011–2016 гг. – председатель правления АО «СОГАЗ». С апреля 2016 года до утверждения на посту президента АК «АЛРОСА» работал старшим вице-президентом – руководителем блока «Управление благосостоянием» ПАО «Сбербанк». Сергей Иванов является членом советов директоров АО «Роснефтегаз», НПФ «Газфонд», АО «Сбербанк Управление активами», АО «НПФ Сбербанка», ООО СК «Сбербанк Страхование», ООО СК «Сбербанк Страхование жизни». Отмечен благодарностями Президента Российской Федерации и Председателя Правительства Российской Федерации, имеет ведомственные награды. Свободно владеет английским и немецким языками. ЯСИА
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