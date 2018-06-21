|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 09 Июля, 23:31 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
"Сухой закон" в Якутии приведет к уничтожению малого и среднего бизнеса - предприниматели
Общественные организации Якутии стали авторами законопроекта "О трезвости". Сопровождение законопроекта осуществляет министерство по молодежной политике и спорту Якутии. Суть предлагаемого законопроекта заключается в полном запрете на производство и сбыт алкогольной продукции, а также во включении собриологии (науки о трезвости) в учебные программы, начиная с дошкольного и заканчивая высшим профессиональным образованием.
В четверг республиканское министерство по молодежной политике и спорту провело в Якутске общественные слушания по законопроекту. В мероприятии приняли участие глава руководители министерств и ведомств, предприниматели, ученые, представители общественных организаций.
По словам руководителя Ассоциации женщин предпринимателей Якутии Галины Васильевой, полный запрет на производство и продажу алкоголя приведет к тому, что подпольно начнет продаваться некачественный и опасный для здоровья суррогат.
"В крупных городах это (запрет на продажу алкоголя) невозможно. Люди начнут варить самогонку", - отметила Васильева.
Кроме того, по ее словам, запрет на производство и продажу алкоголя привет к уничтожению субъектов малого и среднего бизнеса, торгующих алкогольной продукцией.
"Предприятия, кафе, рестораны, понесут огромные убытки, запрет приведет к сокращению рабочих мест, уменьшатся отчисления в бюджет. А жители начнут заменять алкоголь наркотиками", - сказала руководитель ассоциации.
Выступление Васильевой поддержали руководители предприятий, которые занимаются производством и продажей алкогольной продукцией в республике.
Между тем, нашлось немало сторонников законопроекта. Так, заместитель министра по молодежной политике и спорту Матвей Лыткин заявил, что необходимо полностью отказаться от употребления алкоголя.
"В 40 странах мира сейчас действует "сухой закон". Когда он действовал в СССР, то уровень преступности за несколько лет снизился в стране на 70%, число арестов снизилось в 3,5 раза, количество заключенных в тюрьмах - в 4,5 раза", - отметил Лыткин.
Он добавил, что политика так называемого "культурного умеренного питья" не приведет к положительным результатам, и от употребления алкоголя нужно всем отказаться.
Замминистра поддержал в своем выступлении президент российского отделения Международной академии трезвости Александр Майоров, а также некоторые организации.
Некоторые участники слушаний призывали к компромиссу. К примеру, прозвучало мнение о том, что в Якутии необходимо разрешить продажу алкогольной продукции на несколько часов в день в специализированных точках, находящихся в пригороде, пишет РИА Новости.
- Во Владивостоке на ВЭФ представят проект по созданию Всемирного центра мамонта
- "Колмар" набирает сотрудников для предприятий в Якутии
- Цех по производству ПЭТ-преформ открыл резидент ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы"
- В Госдуме поддержали инициативы Якутии по регулированию вопросов природопользования и землепользования
- Законопроект о любительской рыбалке сегодня готов на 90%
- Айсен Николаев, врио главы Республики Саха(Якутия): У нас налицо явный бюджетный кризис
- В Якутии бизнес по добыче и продаже бивней мамонта выведут из тени
- Александр Жирков: "Якутия - самая лесная, озерная, речная и морская республика в составе Российской Федерации"
- Национальный лесной форум в 2019 году будет проведен в Республике Саха (Якутия)
- Айсен Николаев: с цифровизацией меняются коммуникация людей
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.