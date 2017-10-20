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Пять резидентов технопарка "Якутия" стали инвесторами ТОР "ИП "Кангалассы"
Пять «выпускников» технопарка успешно реализуют инвестиционные проекты в ТОР «ИП «Кангалассы». Общая выручка резидентов составила 1 млрд 144 млн рублей, выплачено налогов на 264 млн рублей. Всего привлечено инвестиций на 722 млн рублей, сообщает пресс-служба региона.
«Мы выпускаем успешные инновационные компании, пять из которых построили заводы на территории ТОР «ИП «Кангалассы», шесть являются резидентами Фонда «Сколково», три прошли в Фонд развития интернет-инициатив, то есть нам удалось выстроить структуру, которая сегодня успешно работает», – рассказал директор ГАУ «Технопарк «Якутия» Анатолий Семенов.
Среди лучших резидентов – «выпускников» названы два резидента ТОР «ИП «Кангалассы». Это «Сахалипснеле», наладившая производство твердотопливных котлов длительного горения. Котлы компании обеспечили теплом более 860 семей в республике. Как ранее говорил генеральный директор компании Пуд Тимофеев, соотношение цены и качества делают продукцию привлекательной как для покупателей Якутии, так и других регионов.
Он отдельно отметил, что котлы изготавливаются по европейскому качеству, отличаются более длительным горением, чем продукция других предприятий.
«Это совместный проект с Литвой в формате 50х50. Изначально якутские партнеры были официальными дилерами, а увидев спрос на продукцию, предложили литовским партнерам создать совместное предприятие, воспользовавшись режимом ТОР. Компания запустила выпуск продукции по европейским стандартам и по лицензированному патенту. Ориентировочно производство выйдет на полную мощность до конца года. Изготовление изделия идет с нуля. Только на старте проекта мы видим большой спрос к продукции завода. Для Якутии вопрос отопления стоит на первом месте. Многие пользуются печкой, особенно в сельских районах. Зимой, в морозы, большинству приходится отпрашиваться с работы, чтобы топить печку каждые три часа, поддерживая постоянную температуру в доме. Котлы дают стабильную температуру от розжига до самого последнего уголька. Нет перепадов как в обычном печном отоплении. Это хорошая история», – прокомментировал генеральный директор управляющей компании ТОР «ИП «Кангалассы» Дмитрий Борисов.
Второй успешный пример – производство акриловых красок компанией «Бигэ». Компания получила финансирование федерального Фонда содействия инновациям по программе «Коммерциализация», что свидетельствует об инновационности проекта.
«Этот проект мы вырастили от бизнес-идеи до запуска завода. Инвестор был «проинкубирован» в технопарке «Якутия», а потом стал действующим резидентом ТОР, запустил завод и планирует расширять производство. Сейчас компания делает ставку на продажи, поставляя краску всем строительным фирмам республики. И, как говорят строители, покупать у них выгодно и удобно. Компания выигрывает по соотношению «цена-качество», причем отдельно учитывает специфику климатических условий», – уточнил Дмитрий Борисов.
Отметим, что технопарк «Якутия» занимает девятое место в рейтинге лучших технопарков в России по итогам 2017 года, входит в ассоциацию технопарков мира IASP и ассоциацию технопарков Азии ASPA, сообщается на сайте Минвостокразвития России.
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