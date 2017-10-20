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15 Ноября 2017, 12:58 | Регион сегодня

Пять резидентов технопарка "Якутия" стали инвесторами ТОР "ИП "Кангалассы"

Резидентами ГАУ "Технопарк "Якутия" являются 98 компаний, выпущено 25 резидентов, создано 454 рабочих места.

Пять «выпускников» технопарка успешно реализуют инвестиционные проекты в ТОР «ИП «Кангалассы». Общая выручка резидентов составила 1 млрд 144 млн рублей, выплачено налогов на 264 млн рублей. Всего привлечено инвестиций на 722 млн рублей, сообщает пресс-служба региона.

«Мы выпускаем успешные инновационные компании, пять из которых построили заводы на территории ТОР «ИП «Кангалассы», шесть являются резидентами Фонда «Сколково», три прошли в Фонд развития интернет-инициатив, то есть нам удалось выстроить структуру, которая сегодня успешно работает», – рассказал директор ГАУ «Технопарк «Якутия» Анатолий Семенов.

Среди лучших резидентов – «выпускников» названы два резидента ТОР «ИП «Кангалассы». Это «Сахалипснеле», наладившая производство твердотопливных котлов длительного горения. Котлы компании обеспечили теплом более 860 семей в республике. Как ранее говорил генеральный директор компании Пуд Тимофеев, соотношение цены и качества делают продукцию привлекательной как для покупателей Якутии, так и других регионов.

Он отдельно отметил, что котлы изготавливаются по европейскому качеству, отличаются более длительным горением, чем продукция других предприятий.
«Это совместный проект с Литвой в формате 50х50. Изначально якутские партнеры были официальными дилерами, а увидев спрос на продукцию, предложили литовским партнерам создать совместное предприятие, воспользовавшись режимом ТОР. Компания запустила выпуск продукции по европейским стандартам и по лицензированному патенту. Ориентировочно производство выйдет на полную мощность до конца года. Изготовление изделия идет с нуля. Только на старте проекта мы видим большой спрос к продукции завода. Для Якутии вопрос отопления стоит на первом месте. Многие пользуются печкой, особенно в сельских районах. Зимой, в морозы, большинству приходится отпрашиваться с работы, чтобы топить печку каждые три часа, поддерживая постоянную температуру в доме. Котлы дают стабильную температуру от розжига до самого последнего уголька. Нет перепадов как в обычном печном отоплении. Это хорошая история», – прокомментировал генеральный директор управляющей компании ТОР «ИП «Кангалассы» Дмитрий Борисов.

Второй успешный пример – производство акриловых красок компанией «Бигэ». Компания получила финансирование федерального Фонда содействия инновациям по программе «Коммерциализация», что свидетельствует об инновационности проекта.

«Этот проект мы вырастили от бизнес-идеи до запуска завода. Инвестор был «проинкубирован» в технопарке «Якутия», а потом стал действующим резидентом ТОР, запустил завод и планирует расширять производство. Сейчас компания делает ставку на продажи, поставляя краску всем строительным фирмам республики. И, как говорят строители, покупать у них выгодно и удобно. Компания выигрывает по соотношению «цена-качество», причем отдельно учитывает специфику климатических условий», – уточнил Дмитрий Борисов.

Отметим, что технопарк «Якутия» занимает девятое место в рейтинге лучших технопарков в России по итогам 2017 года, входит в ассоциацию технопарков мира IASP и ассоциацию технопарков Азии ASPA, сообщается на сайте Минвостокразвития России.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Якутия  Кангалассы  Технопарк 


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