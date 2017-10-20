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В Якутии создают условия для развития дорожного сервиса
«В связи с поправками в Федеральный закон «Об электроэнергии» с 1 октября 2017 года техническое присоединение базового объекта дорожного сервиса для предпринимателей проводится бесплатно. Им останется оплатить только разрешение за подключение объекта до 100 квт в сумме 12 тысяч рублей», - сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия).
В ведомстве отмечают, что в июне текущего года правительством республики утверждена Концепция, по которой планируется создание и модернизация объектов дорожного сервиса вдоль федеральных дорог «Лена», «Колыма», «Вилюй», региональных дорог «Амга», «Умнас».
В настоящее время по указу главы Якутии создается Фонд развития местного производства. В связи с этим Минтранс выступил с предложением предусмотреть в нём квоты для финансовой поддержки развития объектов дорожного сервиса.
Напомним, что стоимость платы за присоединение к электрическим сетям на расстоянии до 1 км составляет от 800 тыс. рублей до 1,5 млн. рублей в зависимости от мощности сетей. С учётом даже 50%-й льготы для предпринимателей стоимость технического присоединения оставалась всё ещё высокой.
К слову, в этом году в республике планируется реконструировать и построить в общей сложности 105 километров автодорог. К началу октября общий объём доведенных лимитов финансирования по дорожному хозяйству составил 20,8 миллиарда рублей.
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