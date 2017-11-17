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В ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы" в Якутии создадут ювелирно-гранильный кластер
"В 2016 году была подготовлена площадка под строительство потенциального резидента (снос ветхих строений, вертикальная планировка), заключены договора на технологическое присоединение к сетям газоснабжения и электроснабжения с ресурсоснабжающими организациями. В начале ноября этого года компания «Сэйбиэм» стала резидентом ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы». Общий объем инвестиций составит 537 млн рублей. В данное время ведется разработка проектно-сметной документации, а также подготовительные работы на площадке", - прокомментировал Дмитрий Борисов, генеральный директор управляющей компании ТОР «ИП «Кангалассы».
Первый этап проекта направлен на обеспечение благоприятных условий субъектам малого и среднего предпринимательства для ведения бизнеса в области ювелирного и гранильного отраслей на территории Республики Саха (Якутия), а именно создание комплексной инфраструктуры, предоставление управленческого и стратегического консалтинга, маркетинговых исследований, аналитической информации, а также организации системы сбыта продукции.
Подписано 12 соглашений о реализации инвестиционных проектов в ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы», общий объем инвестиций составляет 2,6 млрд рублей. Четыре предприятия – «Саюри», «Саха Липснеле», «Бигэ», «Теплый край» – уже начали производство и выпускают свою продукцию. Остальные инвесторы находятся на разных стадиях: ведут пуско-наладочные и строительно-монтажные работы. На сегодняшний день инвесторы уже вложили в создание собственных производств 317 млн рублей.
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