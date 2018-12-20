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Среда| 16 Января, 18:53 |
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АЛРОСА будет добывать алмазы в Зимбабве
При поддержке Правительства Зимбабве компания будет развивать в стране добычу полезных ископаемых на новых месторождениях. Об этом было объявлено в рамках визита Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагва в Москву.
«Сегодня мы видим перспективы нового этапа наших партнерских отношений. Мы готовы развивать новые совместные проекты по геологоразведке и добыче алмазов в Зимбабве и оказывать поддержку Республике в развитии собственной алмазодобывающей промышленности в соответствии с лучшими мировыми практиками отрасли. Мы всегда рады поделиться с нашими партнерами богатым опытом и экспертизой в области разведки, поиска и добычи алмазов, в том числе в области отраслевого саморегулирования и ответственного ведения бизнеса», - рассказал генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.
По результатам прошедших в 2018 году переговоров АЛРОСА и руководства Республики Зимбабве было принято решение о запуске операционной деятельности в Зимбабве и открытии в стране дочерней компании АЛРОСА для реализации проектов по разведке, поиску и добыче полезных ископаемых с перспективой создания совместных алмазодобывающих и других горнорудных предприятий.
В этой связи 6 декабря 2018 года в г. Хараре была учреждена компания ALROSA (ZIMBABWE) Limited, а в течение месяца в страну будут направлены специалисты Компании, включая геологов, горных инженеров и других специалистов для проведения пилотных мероприятий.
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