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Среда| 16 Августа, 19:18 |
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В Якутии в ТОР "ИП "Кангалассы" поступило 25 заявок от потенциальных инвесторов
Еще 6 компаний в настоящее время изучают возможность получения статуса резидента ТОР. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) – министра экономики республики Саха (Якутия) Алексей Стручков.
"Десять инвесторов уже получили статус резидентов этой ТОР для реализации проектов с общим объемом инвестиций 2,1 млрд рублей. Общий объем инвестиций по соглашениям заключенными с резидентами составил 298,9 млн рублей, что составляет 14,4 процента от плановых назначений. Но надо отметить, что плановый объем инвестиций по данной ТОР 2,72 млрд рублей запланирован до конца 2020 года", - Алексей Стручков, заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) – министр экономики республики Саха (Якутия).
Он напомнил, что уже три резидента ТОР получили разрешение на ввод в эксплуатацию объектов. Это компания «Бигэ», создавшая производство красок, компания «Саюри», запустившая первую очередь круглогодичной теплицы для выращивания овощей и зелени и компания «Саха Липснеле» приступившая к выпуску котлов длительного горения. Старт проектов позволит сформировать 41 новое рабочее место. Все эти объекты в настоящий момент функционируют и производят продукцию. До конца текущего года будут введены объекты еще 4 инвесторов.
Напомним, ТОР «ИП «Кангалассы» формируется как многопрофильная промышленная площадка и представляет собой комплекс производственных объектов и инфраструктуры для компактного размещения малых и средних производств.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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