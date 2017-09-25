Парламент Якутии увеличивает поддержку законопроекта о вечной мерзлоте

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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточный капитал № 10, 2017
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18.10 |Названа десятка регионов РФ, куда хотят переехать из Приморья
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25 Сентября 2017, 11:00Евгений КОЛЕСОВ, генеральный директор ПАО "Русолово": Мы вернем былую славу России как ведущей оловодобывающей страны мира В Хабаровском крае начинает возрождаться оловодобыча. У отрасли появился стратегический инвестор, и это позволяет надеяться, что Россия вернет себе утраченные было позиции по выпуску оловянного концентрата.
25 Сентября 2017, 10:40Хабаровский НПЗ держит марку Хабаровский нефтеперерабатывающий завод уже не одно десятилетие является экономической опорой для Хабаровска. Одно из старейших предприятий вносит огромный вклад в жизнь города. И это не только налоги, но и стабильные рабочие места для горожан, социальные программы для сотрудников, участие в общественной жизни дальневосточной столицы.
25 Сентября 2017, 10:30Сергей ЦИВИЛЕВ, генеральный директор ООО "УК "Колмар": Мы поставили задачу создать суперсовременное производство Компания "Колмар" - без преувеличения один из крупнейших частных инвесторов Дальнего Востока. Буквально за три года в Якутии был построен самый современный в угольной отрасли ГОК "Инаглинский", а его продукция - коксующийся уголь - уверенно выходит не только на традиционных для компании японских потребителей, недавно якутским угольщикам удалось совершить, по существу, прорыв на китайский металлургический рынок.
25 Сентября 2017, 09:45Алексей ФАРАФОНТОВ, член правления ПАО "Бинбанк": Российские банки уделяют большое внимание финансовым технологиям и дистанционным сервисам Рынок финансовых услуг стабилизируется, кредиты становятся доступнее для бизнеса, в том числе для малого и среднего. Кредитные продукты вновь стали востребованы населением, в частности об этом свидетельствует рост ипотечного кредитования.
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16 Октября 2017, 19:03 | Регион сегодня
Парламент Якутии увеличивает поддержку законопроекта о вечной мерзлоте
13 октября в г. Москве прошло заседание Общественного совета АНО "Общественный форум "Экология"", на котором принял участие и выступил Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков.
Напомним, что в Общественный совет форума «Экология» входят 158 членов из 67 субъектов Российской Федерации – представители региональных органов власти, некоммерческих общественных организаций, предприятий экологической направленности, средств массовой информации, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Ил Тумэна.
Спикер Ил Тумэна информировал Общественный совет о том, что во исполнение Резолюции VIII Международного Форума «Экология» от 21 марта 2017 года парламентом Якутии разработан проект федерального закона «Об охране и рациональном использовании вечной мерзлоты».
Законопроект «Об охране и рациональном использовании вечной мерзлоты» предлагает ввести государственную регистрацию факторов, влияющих на состояние вечной мерзлоты, и регулярный учет уровня их воздействия. В документе определены порядок мониторинга и механизмов государственного и общественного надзора, предложено нормировать и возмещать воздействие на состояние вечной мерзлоты, ввести ответственность за нарушение законодательства в области охраны вечной мерзлоты.
По итогам выступления спикера Ил Тумэна Александра Жиркова, в ходе обсуждения члены Общественного совета и лично первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды, председатель Общественного совета АНО «Общественный форум «Экология»» Николай Валуев поддержали инициативу парламента Якутии.
Ранее поддержку данному законопроекту выразили участники совещания руководителей законодательных органов субъектов Российской Федерации, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, состоявшегося в г. Салехарде 11 октября 2017 года.
Напоминаем, что также законопроект поддержали руководители законодательных органов субъектов Дальневосточного федерального округа на Общем собрании Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», прошедшем 4 октября 2017 года в г. Петропавловске-Камчатском.
Парламент Якутии продолжает работу по продвижению законопроекта. Количество Законодательных Собраний субъектов Российской Федерации, поддержавших законопроект «Об охране и рациональном использовании вечной мерзлоты», увеличивается.
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