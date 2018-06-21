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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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ТОР "Южная Якутия" вышла на старт
«О развитии Южной Якутии говорится давно. Много лет говорили, а в следующем году будем развивать. Сейчас мы поддержали проекты «Колмара». Мы сегодня с уверенностью можем сказать, что до того, как в Якутии растает снег, мы будем знать параметры начала реализации ТОСЭР «Южная Якутия», будет принято соответствующее решение Российской Федерации», – добавил Трутнев.
Полпред Президента РФ подчеркнул, что все намеченные проекты по приоритетному развитию Дальнего Востока будут продолжены, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-служба Ил Тумэна.
«Никаких изменений в сторону сокращения Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» не претерпела. Предложения Минфина России урезать программу закончились на обсуждении на уровне руководства страны. Государственная программа будет профинансирована в необходимом объёме, поэтому все намечаемые новые инвестиционные проекты и проекты по созданию территорий опережающего развития, в том числе по созданию нового ТОСЭР «Южная Якутия» будут реализованы», – сообщил вице-премьер Правительства РФ.
Кроме того, отметил, что началась работа с Государственной Думой по механизму налогового вычета, который «позволит инвестировать в инфраструктуру, а потом получать финансовые средства за счёт поступления налоговых платежей». «Президент страны Владимир Путин поддержал наше предложение. Надеемся, что в начале 2017 года будет принят соответствующий закон», – сказал Юрий Трутнев.
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