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Около 7,5 тонн золота купил ВТБ у недропользователей Якутии
Остатки на обезличенных металлических счетах якутского подразделения ВТБ на 1 ноября текущего года составили 125,7 кг (рост по сравнению аналогичным периодом прошлого года - в 5,8 раз с 21,5 кг), пишет журнал "Дальневосточный капитал".
В рамках льготной программы кредитования недропользователей ВТБ предоставил на цели финансирования текущего промышленного сезона якутским компаниям сегмента среднего бизнеса 0,5 млрд рублей (рост по сравнению с прошлогодним сезоном на 6,4%, с 0,47 млрд рублей). Компаниям-недропользователям сегмента крупного бизнеса, ведущим добычу драгметаллов в Якутии, выданы кредиты на сумму 245 млн долларов, сообщили "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе банка.
Также ВТБ в Якутске предоставил золотодобывающим предприятиям крупного бизнеса гарантий на общую сумму 774,7 млн рублей (рост более чем втрое, с 246,2 млн рублей в 2015 году).
Руководитель дирекции ВТБ в Республике Саха (Якутия) Петр Птицын прокомментировал: «Мы последовательно расширяем сотрудничество с недропользователями Республики. Объемы финансирования золотодобывающих компаний, объемы дилинга добытого металла увеличились в разы. Перспективным и динамично растущим направлением является гарантийная работа с отраслью – недропользователи используют гарантии для ускоренного возмещения НДС».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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